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Hanumakonda: నిరంజన్ మృతిపై ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి!

Hanumakonda: హనుమకొండ కాకతీయ యూనివర్సిటీ రోడ్డులోని హనుమాన్ నగర్‌కు చెందిన నిరంజన్ అకాల మృతిపై ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.

Narender, Staff Reporter -Warangal
Published on: 8 July 2026 1:18 PM IST
Hanumakonda
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Hanumakonda: నిరంజన్ మృతిపై ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి!

హనుమకొండ: కాకతీయ యూనివర్సిటీ రోడ్డు లోని హనుమాన్ నగర్ కు చెందిన నిరంజన్ మృతి వార్త తనను తీవ్రంగా కలచివేసిందని ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ట్వీట్ ద్వారా తెలిపారు.

కొద్ది రోజుల క్రితం నిరంజన్ ఇంటికి వెళ్లి కలిసిన క్షణాలు ఇంకా తన మదిలో సజీవంగా ఉన్నాయని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. అనారోగ్యంతో పోరాడుతూ తన కోసం ఎదురుచూసిన నిరంజన్ చిరునవ్వు ఎప్పటికీ మరువలేని జ్ఞాపకంగా నిలిచిపోతుందని పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు.

AP Deputy CMPawan KalyanHanumakondaJanasena
Narender, Staff Reporter -Warangal

Narender, Staff Reporter -Warangal

28 ఏళ్లుగా వరంగల్ ప్రాంతీయ సమస్యలే ఎజెండాగా, ప్రజాపక్షాన నిలుస్తూ విశ్వసనీయమైన కథనాలను మరియు ప్రత్యేక విశ్లేషణలను అందిస్తున్న ‘సీనియర్ స్టాఫ్ రిపోర్టర్’.

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