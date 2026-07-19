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Warangal: VBSA బిల్లు ఉపసంహరణ ఎంపీ కడియం కావ్యకు వినతి

Warangal: విద్యా వ్యవస్థను దెబ్బతీసే VBSA బిల్లును వెంటనే ఉపసంహరించాలని వరంగల్ ఎంపీ కడియం కావ్యను కోరిన AISF హనుమకొండ జిల్లా కార్యదర్శి సంతోష్ మరియు బృందం.

Narender, Staff Reporter -Warangal
Published on: 19 July 2026 2:45 PM IST
Warangal
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Warangal: VBSA బిల్లు ఉపసంహరణ ఎంపీ కడియం కావ్యకు వినతి

వరంగల్: పార్లమెంట్‌లో ప్రవేశపెట్టిన వికసిత్ భారత్ శిక్షా అధిష్ఠాన్ (VBSA) బిల్లును వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని కోరుతూ AISF హనుమకొండ జిల్లా సమితి ఆధ్వర్యంలో వరంగల్ ఎంపీ శ్రీమతి కడియం కావ్య కి వినతిపత్రం అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా AISF హనుమకొండ జిల్లా కార్యదర్శి భాషబోయిన సంతోష్ మాట్లాడుతూ ఎంపీతో విస్తృతంగా చర్చిస్తూ, ప్రతిపాదిత బిల్లులోని నిబంధనలు దేశ విద్యా వ్యవస్థపై దీర్ఘకాలిక ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

విద్యను సమాన హక్కుగా కాకుండా కేంద్రీకృత నియంత్రణ వైపు మళ్లించే పరిస్థితులు ఏర్పడే ప్రమాదం ఉందని, రాష్ట్రాల విద్యా విధాన నిర్ణయాధికారాలు బలహీనపడే అవకాశం ఉందని వివరించారు. అదేవిధంగా సామాజిక న్యాయం, సమాన విద్యావకాశాలు, ప్రభుత్వ విద్యా వ్యవస్థ పరిరక్షణ, విద్యార్థుల ప్రజాస్వామ్య హక్కులు వంటి అంశాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని

ఈ బిల్లును సమగ్రంగా పునఃసమీక్షించి ఉపసంహరించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని కోరారు. విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, విద్యావేత్తలు వ్యక్తం చేస్తున్న ఆందోళనలను పార్లమెంట్ దృష్టికి తీసుకెళ్లాలని, ప్రజాభిప్రాయాన్ని గౌరవిస్తూ విద్యార్థుల ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా వ్యవహరించాలని ఎంపీ ని కోరారు.

వినతిపత్రాన్ని స్వీకరించిన శ్రీమతి కడియం కావ్య ప్రతినిధుల అభిప్రాయాలను శ్రద్ధగా విన్నారు. వారు ప్రస్తావించిన అంశాలను పరిశీలించి, తగిన స్థాయిలో చర్చించేందుకు సానుకూలంగా స్పందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో AISF హనుమకొండ జిల్లా కార్యదర్శి భాషబోయిన సంతోష్, జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు జక్కుల భాను ప్రసాద్, శ్రీపతి వినయ్, జిల్లా సమితి సభ్యులు కొండగట్ల అజయ్, హేమంత్, ప్రణీత్, సాయికుమార్, మహేష్, నిహాల్, రాజు పాల్గొన్నారు.

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Narender, Staff Reporter -Warangal

Narender, Staff Reporter -Warangal

28 ఏళ్లుగా వరంగల్ ప్రాంతీయ సమస్యలే ఎజెండాగా, ప్రజాపక్షాన నిలుస్తూ విశ్వసనీయమైన కథనాలను మరియు ప్రత్యేక విశ్లేషణలను అందిస్తున్న ‘సీనియర్ స్టాఫ్ రిపోర్టర్’.

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