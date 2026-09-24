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Warangal: వర్ధన్నపేట పీఏసీఎస్ చైర్మన్‌గా అబ్బిడి రాజిరెడ్డి బాధ్యతల స్వీకరణ!

Warangal: వరంగల్ జిల్లా వర్ధన్నపేట ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘం (PACS) నూతన చైర్మన్‌గా అబ్బిడి రాజిరెడ్డి బాధ్యతల స్వీకరణ.. ఘనంగా ప్రమాణ స్వీకార వేడుక.

P ASHOK, WARDHANNAPET
Published on: 24 Sept 2026 1:29 PM IST
Warangal
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Warangal: వర్ధన్నపేట పీఏసీఎస్ చైర్మన్‌గా అబ్బిడి రాజిరెడ్డి బాధ్యతల స్వీకరణ!

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Warangal: వరంగల్ జిల్లా వర్ధన్నపేట ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘం (పిఎసిఎస్) నూతన పాలకవర్గ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో నూతనంగా ఎన్నికైన పాలకవర్గ సభ్యులు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు.

పిఎసిఎస్ చైర్మన్‌గా అబ్బిడి రాజిరెడ్డి బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రైతుల సంక్షేమం, సహకార సంఘం అభివృద్ధికి కృషి చేస్తానని తెలిపారు. రైతులకు అవసరమైన సహకార సేవలను మరింత సమర్థవంతంగా అందించేందుకు పాలకవర్గ సభ్యులతో కలిసి పనిచేస్తానన్నారు.

నూతన పాలకవర్గానికి పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు, నాయకులు, రైతులు, సహకార సంఘం సిబ్బంది శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో పిఎసిఎస్ అధికారులు, పాలకవర్గ సభ్యులు, రైతులు, స్థానిక నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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P ASHOK, WARDHANNAPET

P ASHOK, WARDHANNAPET

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