Wardhannapet: వర్ధన్నపేటలో ఘనంగా 9వ పోషణ మాస ఉత్సవాలు!
Wardhannapet: వరంగల్ జిల్లా వర్ధన్నపేటలో ఐసీడీఎస్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన 9వ పోషణ మాస ఉత్సవాలకు ఎమ్మెల్యే కేఆర్ నాగరాజు హాజరై శ్రీమంతాలు, అన్నప్రాసన కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు.
Wardhannapet: వర్ధన్నపేట ఐసీడీఎస్ ప్రాజెక్ట్ పరిధిలో 9వ పోషణమాస ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ వేడుకల్లో ఎమ్మెల్యే చేతుల మీదుగా సామూహిక శ్రీమంతాలు, అక్షరాభ్యాసం మరియు సామూహిక అన్నప్రాసన కార్యక్రమాలను అత్యంత వైభవంగా జరిపించారు.
గర్భిణులు, బాలింతలు, చిన్నారులకు సరైన పోషకాహారం తీసుకోవడం మరియు ఆరోగ్య సూత్రాలు పాటించడంపై ప్రత్యేకంగా అవగాహన కల్పించారు. తృణధాన్యాలు, ఆకుకూరలు మరియు స్థానిక పౌష్టికాహార వంటకాలతో ఏర్పాటు చేసిన ప్రదర్శన ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది. ప్రభుత్వం అంగన్వాడీ కేంద్రాల ద్వారా అందిస్తున్న పౌష్టికాహారాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు.
తల్లి, పిల్లల ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం ఈ కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తోందని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఐసీడీఎస్ సీడీపీఓ, సూపర్వైజర్లు, అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు మరియు స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు, ప్రజలు పాల్గొన్నారు.