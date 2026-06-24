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Vizianagaram: విజయనగరంలో వైస్ ఎంపీపీ కర్రి శ్రీదేవి టీడీపీలో చేరిక

Vizianagaram: విజయనగరంలో అధికార తెలుగుదేశం పార్టీలోకి భారీగా చేరికలు కొనసాగుతున్నాయి.

G.BHASKARA RAO, GAJAPATINAGARAM
Published on: 24 Jun 2026 3:06 PM IST
Vizianagaram
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Vizianagaram: విజయనగరంలో వైస్ ఎంపీపీ కర్రి శ్రీదేవి టీడీపీలో చేరిక

విజయనగరం: తెలుగుదేశం పార్టీపై ప్రజల్లో పెరుగుతున్న విశ్వాసానికి నిదర్శనంగా, మంత్రి శ్రీ కొండపల్లి శ్రీనివాస్ గారి ఆధ్వర్యంలో విజయనగరం క్యాంపు కార్యాలయంలో నిర్వహించిన పార్టీ చేరిక కార్యక్రమం విజయవంతంగా జరిగింది.

వైఎస్సార్‌సీపీ తరఫున గెలిచిన గజపతినగరం వైస్ ఎంపీపీ శ్రీమతి కర్రి శ్రీదేవి గారు, మాజీ సర్పంచ్ శ్రీమతి నరవ ఆదిలక్ష్మి గారితో పాటు పలువురు వాలంటీర్లు, వై . సి.పి పార్టీ కార్యకర్తలు కొంతమంది తెలుగుదేశం పార్టీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు.

ఈ కార్యక్రమంలో విజయనగరం పార్లమెంట్ సభ్యులు శ్రీ కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు గారు, గజపతినగరం ఏఎంసీ చైర్మన్ శ్రీ పీవీవీ గోపాలరాజు గారు పాల్గొన్నారు.

రాష్ట్రంలో అమలవుతున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, ప్రజా సంక్షేమ పథకాల పట్ల ఆకర్షితులై తాము తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరుతున్నట్లు శ్రీమతి కర్రి శ్రీదేవి గారు తెలిపారు.

ఈ సందర్భంగా మంత్రి శ్రీ కొండపల్లి శ్రీనివాస్ గారు పార్టీలో చేరిన వారందరికీ కండువాలు కప్పి ఆహ్వానిస్తూ, సీనియర్ నాయకులతో సమన్వయం చేసుకుంటూ క్రమశిక్షణతో పార్టీ బలోపేతానికి కృషి చేయాలని సూచించారు.

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G.BHASKARA RAO, GAJAPATINAGARAM

G.BHASKARA RAO, GAJAPATINAGARAM

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