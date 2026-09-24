News Agri Music Life Entertainment Health Plus Bhakthi Tv Money Matters Aha Emi Ruchi
Home ఆంధ్రప్రదేశ్విజయనగరంVizianagaram: పొంగిపొర్లుతున్న వాగు దాటి అంత్యక్రియలు స్మశానవాటిక లేక గ్రామస్తుల అవస్థలు!

Vizianagaram: పొంగిపొర్లుతున్న వాగు దాటి అంత్యక్రియలు స్మశానవాటిక లేక గ్రామస్తుల అవస్థలు!

Vizianagaram: విజయనగరం జిల్లా పెదకాదలో శాశ్వత స్మశానవాటిక లేక తీవ్ర అవస్థలు: వాగు దాటి అంత్యక్రియలు నిర్వహించాల్సిన దుస్థితి. భూమి కేటాయించాలని గ్రామస్తుల డిమాండ్.

Rohith
Published on: 24 Sept 2026 4:20 PM IST
Vizianagaram
X

Vizianagaram: పొంగిపొర్లుతున్న వాగు దాటి అంత్యక్రియలు స్మశానవాటిక లేక గ్రామస్తుల అవస్థలు!

Short News

విజయనగరం: విజయనగరం జిల్లా దత్తిరాజేరు మండలం పెద కాద గ్రామంలో ఏ తుఫాన్లు వచ్చినా భారీ వర్షాలు పడిన స్మశానవాటిక లేక గ్రామస్తులు తీవ్రఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. గత రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలు, చలి గాలులకు తట్టుకోలేక పెదకాడ గ్రామంలో సామిరెడ్డి పరదేశమ్మ (65), నంగిరెడ్డి లక్ష్మణ్ నాయుడు (63) మృతి చెందారు.

గ్రామానికి దూరంగా ఏడుంపుల గెడ్డ వాగు దాటి స్మశానవాటిక ఉండటంతో గ్రామంలో ఒకేసారి ఇద్దరు మృతి చెందడంతో వాగు దాటిఅంత్యక్రియలు నిర్వహించేందుకు గ్రామస్తులు తీవ్రఅవస్థలుపడుతున్నారు. ఎన్ని ప్రభుత్వాలు మారినా శాశ్వత స్మశానం లేదని అధికారులు వెంటనే స్పందించి శాశ్వత స్మశానవాటిక కోసం ప్రభుత్వ భూమిని కేటాయించి తగిన ఏర్పాట్లు చేపట్టాలని గ్రామస్తులు కోరుతున్నారు.

Pedakada village crematorium problemVizianagaramYedumpula Gedda stream funeral issues
Rohith

Rohith

Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X