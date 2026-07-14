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Vizianagaram: గోడ పత్రికను ఆవిష్కరించిన జిల్లా కలెక్టర్ ఎస్ రామ సుందర్

Vizianagaram: విజయనగరం జిల్లాలో దివ్యాంగులకు ఉచితంగా కృత్రిమ చేతులను పంపిణీ చేసేందుకు ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ, రోటరీ క్లబ్ సంయుక్తంగా శ్రీకారం చుట్టాయి.

T Sridhar, Staff Reporter -Vijayanagaram
Published on: 14 July 2026 5:24 PM IST
Vizianagaram
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Vizianagaram: గోడ పత్రికను ఆవిష్కరించిన జిల్లా కలెక్టర్ ఎస్ రామ సుందర్

Vizianagaram: ​జిల్లాలో దివ్యాంగులకు చేయూతనిచ్చేందుకు ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ మరియు రోటరీ క్లబ్ సంయుక్తంగా ‘ఎల్ ఎన్ ఫోర్ హ్యాండ్’ (LN-4 Hand) ప్రాజెక్టును ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపడుతున్నాయి. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా అవసరమైన వారికి ఉచితంగా కృత్రిమ చేతులను పంపిణీ చేయనున్నారు. ఈ మేరకు రూపొందించిన గోడ పత్రికను జిల్లా కలెక్టర్ ఎస్. రాంసుందర్ రెడ్డి మంగళవారం ఆవిష్కరించారు.

​సేవే లక్ష్యంగా సాగుతున్న ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్యంగా మోచేతి వరకు చేతులు లేని వారికి ఉచితంగా కృత్రిమ చేతులను అందజేస్తారు. ఈ సౌకర్యాన్ని ఉపయోగించుకోదలచిన అర్హులైన దివ్యాంగులు విజయనగరంలోని ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ లేదా రోటరీ క్లబ్ కార్యాలయాలను సంప్రదించాలని నిర్వాహకులు తెలిపారు.

​ఈ కార్యక్రమంలో దివ్యాంగుల శాఖ ఏడి చంద్రకళ, ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ జిల్లా చైర్మన్ కంది వెంకటరమణ, సెక్రటరీ కె. సత్యం, రోటరీ క్లబ్ ప్రతినిధులు డాక్టర్ ఎం. వెంకటేశ్వరరావు, సెక్రటరీ నిర్మల్ కుమార్ జైన్, హేమ కుమార్, మండాకే రవి, జి. శివకుమార్, రెడ్ క్రాస్ ప్రతినిధులు ఎం. రాము, పి. దుర్గాప్రసాద్, రోటరీ క్లబ్ సభ్యులు బి. చందు, డాక్టర్ సంతోష్, అభిషేక్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

​మరిన్ని వివరాల కోసం 9949750552, 9493092700, 08922-272700, 9182615056, 9849653053, 8459179307 నంబర్లలో సంప్రదించవచ్చని వారు సూచించారు.

VizianagaramCollector Ram Sundar ReddyLN 4 Hand ProjectIndian Red Cross
T Sridhar, Staff Reporter -Vijayanagaram

T Sridhar, Staff Reporter -Vijayanagaram

మీడియా రంగంలో 9 సంవత్సరాల విస్తృతమైన క్షేత్రస్థాయి అనుభవంతో.. సమకాలీన రాజకీయ, సామాజిక పరిణామాలపై నిశిత పరిశీలన కలిగిన విజయనగరం ‘స్టాఫ్ రిపోర్టర్’.

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