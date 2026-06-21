pedapenki: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ పర్యటన.. భద్రతా ఏర్పాట్లపై ఎస్పీ సమీక్ష
pedapenki: పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా బలిజిపేట మండలం పెదపెంకి గ్రామంలో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ పర్యటించనున్నారు.
పార్వతీపురం: పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా బలిజిపేట మండలం,పెదపెంకి గ్రామం నకు రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కె. పవన్ కళ్యాణ్ గారు పైలేరియా నిర్మూలనకు పెదపెంకి గ్రామంలో తీసుకుంటున్న అభివృద్ధి పనులను పర్యవేక్షించుటగాను వస్తున్న సందర్భంలో ఈరోజు పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా ఎస్పీ ఎస్.వి.మాధవ్ రెడ్డి,ఐపీఎస్ గారు.
పెద్ద పెంకి గ్రామాన్ని సందర్శించి డిప్యూటీ సీఎం గారు పర్యటనకు తీసుకోవలసిన భద్రతా చర్యల గురించి పరిసర ప్రాంతాలు, రూట్ మ్యాప్, సభా ప్రాంగణం, పార్కింగ్ ప్రాంతాలు, ప్రజల రాకపోకల మార్గాలు, వీఐపీ ప్రవేశ, నిష్క్రమణ మార్గాలను ట్రాఫిక్ నియంత్రణ, జనసందోహ నిర్వహణ వంటి అంశాల గురించి అధికారులని అరా తీసి,పరిశీలించారు.
ఈ సందర్శనలో జిల్లా ఎస్పీ గారితో పాటుగా పార్వతీపురం రూరల్ సిఐ రంఘనాధం, బలిజిపేట ఎస్సై సింహాచలం మరియు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
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