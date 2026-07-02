Parvathipuram: ఉపాధి హామీ 125 రోజులకు పెంపు: చిన్న బొండపల్లిలో మంత్రి!
Parvathipuram: చిన్న బొండపల్లిలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొచ్చిన 'విబి జి రామ్ జి' (VB G Ram Ji) ఉపాధి పథకాన్ని మంత్రి గుమ్మడి సంధ్యారాణి,
పార్వతీపురం: కేంద్ర ప్రభుత్వం నేటి నుండి ప్రవేశపెట్టిన విబిజి రాంజీ ఉపాధి పథకం ద్వారా పంచాయతీలలో గ్రామీణులకు మెరుగైన ఉపాధి అవకాశాలు సమకూరుతాయని పార్వతీపురం ఎమ్మెల్యే బోనెల విజయచంద్ర అన్నారు.
గురువారం మండలంలోని చిన్న బొండపల్లి గ్రామంలో గిరిజన సంక్షేమ శాఖ మంత్రి గుమ్మడి సంధ్యారాణి, ఎమ్మెల్యే తోయక జగదీశ్వరి తో కలిసి నియోజకవర్గస్థాయిలో వి బి జి రామ్ జి పనులను ప్రారంభించారు.
అనంతరం జరిగిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఒకప్పుడు 100 రోజులకి పరిమితమైన ఉపాధి హామీ పనులు ఇప్పుడు 125 రోజులకు పెరగడంతో గ్రామీణులకు ఆర్థిక లబ్ధి చేకూరుతుందని, అలాగే పంచాయతీ తీర్మానాలతో గ్రామానికి సంబంధించిన భవనాలను రహదారులను కాలువలను నిర్మించుకోవచ్చని, ప్రతి పంచాయతీకి ఏడాదికి రెండు కోట్లు రూపాయల విలువైన పనులు రానున్నాయని దీనివలన వేతనం దారులకు ఎంతగానో మేలు జరుగుతుందని అన్నారు.
అర్హత కలిగిన ప్రతివారికి జాబ్ కార్డు మంజూరు చేయడంతో పాటు , ఎప్పటికప్పుడు వేతనదారులకు చెల్లింపులు జరుగుతాయని అన్నారు.అనంతరం గుమ్మడి సంధ్యారాణి మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా అమలు చేస్తున్న ఈ పథకాన్ని పార్వతీపురం నియోజకవర్గం లో ప్రారంభించడం ఆనందం కలిగించిందని, ఈ పథకాన్ని జిల్లాలో అన్ని పంచాయితీలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు.
ఈ కార్యక్రమంలో టిడిపి నాయకులు బోను చంద్రమౌళి, గొరజాన చంద్రమౌళి కార్యకర్తలు నాయకులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు.