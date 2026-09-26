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Salur: వినాయక మండపాలపై ఆంక్షలెందుకు?: పీడిక రాజన్నదొర

Salur: సాలూరులో వినాయక మండపాలు తొలగించి వెంటనే నిమజ్జనం చేయాలంటూ పోలీసుల ఒత్తిడి చేయడంపై మాజీ డిప్యూటీ సీఎం పీడిక రాజన్నదొర తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

B VENKATESH, SALURU
Published on: 26 Sept 2026 7:12 PM IST
Salur
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Salur: వినాయక మండపాలపై ఆంక్షలెందుకు?: పీడిక రాజన్నదొర

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Salur: వినాయక మండపాలకు అనుమతులు ఇచ్చిన తరువాత అకస్మాత్తుగా మండపాలు తొలగించి వెంటనే నిమజ్జనం చేయాలని ఒత్తిడి చేయడం ఎందుకని మాజీ డిప్యూటీ సీఎం,మాజీ గిరిజన సంక్షేమ శాఖ మంత్రి శ్రీ పీడిక.రాజన్నదొర ప్రశ్నించారు. సాలూరు పట్టణంలోని పలు వీధుల యువత,ఉత్సవ నిర్వాహకులు తమ సమస్యలను ఆయన దృష్టికి తీసుకురావడంతో ప్రెస్‌మీట్ నిర్వహించి పోలీసుల తీరుపై ప్రశ్నలు సంధించారు.

అనుమతి ఇచ్చింది మీరే..ఇప్పుడు గడువు,నిబంధనలు పక్కనపెట్టి తొలగించమంటున్నారు.ఇదేనా మీ లా అండ్ ఆర్డర్?ఒక వీధికి ఒక రూల్..మరో వీధికి మరో రూల్ ఎందుకు?చట్టం,ధర్మం, న్యాయం అందరికీ ఒకేలా ఉండాలి కదా? అని రాజన్నదొర నిలదీశారు.

అగ్రపూజ్యుడైన విఘ్నేశ్వరుడితో ఆటలా? ప్రజల విశ్వాసాలతో ఆటలాడటం సరికాదు.నిబంధనలు ఉంటే అందరికీ స్పష్టంగా చెప్పాలి. అందరికీ సమానంగా అమలు చేయాలి అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

సనాతన ధర్మం గురించి మాట్లాడే పాలకులు..ప్రజల విశ్వాసాలను గౌరవించాలి.బాలగంగాధర్ తిలక్ గణేశ్ ఉత్సవాలను సామాజిక చైతన్యానికి వేదికగా నిలిపారు.అలాంటి పవిత్ర కార్యక్రమాలను ప్రజలు శాంతియుతంగా నిర్వహించుకునే వాతావరణం కల్పించడం పాలకులు,పోలీసులు బాధ్యత అని రాజన్నదొర స్పష్టం చేశారు.

పదవిలో లేకపోయినా ప్రజలు తమ సమస్యలతో తనను ఆశ్రయిస్తున్నారని,ప్రజల సమస్యపై ప్రశ్నించడం,పరిష్కారం కోసం నిలబడటం తన బాధ్యత అని రాజన్నదొర తెలిపారు. మండపాల అనుమతులు, గడువులు,నిమజ్జన తేదీలపై పోలీసులు ప్రజలకు స్పష్టత ఇవ్వాలని,అన్ని మండపాలకు ఒకే నిబంధనలు అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.

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B VENKATESH, SALURU

B VENKATESH, SALURU

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