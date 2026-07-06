Parvathipuram: జూలై 27న ‘ఛలో విజయవాడ’: ఏఐటీయూసీ హెచ్చరిక!
Parvathipuram: ఆర్టీసీ ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు ఏఐటీయూసీ ఆధ్వర్యంలో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించి కలెక్టరేట్లో వినతిపత్రం ఇచ్చారు.
పార్వతీపురం: ఎపి పిటిడి (ఆర్టీసీ)లో పనిచేస్తున్న ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు ఎదుర్కొంటున్న దీర్ఘకాలిక సమస్యలను ప్రభుత్వం, యాజమాన్యం తక్షణమే పరిష్కరించాలని ఏఐటీయూసీ పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా కార్యదర్శి బలగ రాధానాయుడు డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు సోమవారం జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయంలో వినతిపత్రం సమర్పించారు. ముందుగా పార్వతీపురం ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ నుండి కలెక్టర్ కార్యాలయం వరకు ర్యాలీ నిర్వహించారు.
ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 8 వేల మంది ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు నాలుగు జోనల్ వర్క్షాప్లు, 129 డిపోలు, 150కు పైగా ప్రధాన బస్టాండ్లు, ఆర్టీసీ ఆసుపత్రులు తదితర విభాగాల్లో పనిచేస్తున్నప్పటికీ, ప్రభుత్వ శాఖల్లో పనిచేసే ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులతో పోలిస్తే చాలా తక్కువ వేతనాలు అందుతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. థర్డ్ పార్టీ కాంట్రాక్టర్ల ద్వారా జీతాలు చెల్లించడం వల్ల లేబర్ చట్టాల ప్రకారం చెల్లించాల్సిన వేతనాలు కార్మికులకు అందడం లేదని, కాంట్రాక్టర్లే లాభపడుతున్నారని ఆరోపించారు.
ఈ విధానాన్ని రద్దు చేసి, ఆర్టీసీ యాజమాన్యం లేదా ఔట్సోర్సింగ్ కార్పొరేషన్ ద్వారా ఉద్యోగుల బ్యాంకు ఖాతాలకు నేరుగా వేతనాలు జమ చేసే విధానం అమలు చేయాలని కోరారు. ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వ శాఖల మాదిరిగా వేతనాలు, ఆర్టీసీ ఆసుపత్రుల్లో వైద్యసౌకర్యం, కార్పొరేట్ ఇన్సూరెన్స్, బస్సు పాస్, గుర్తింపు కార్డులు, ప్రసూతి సెలవులు, పీఎఫ్, ఈఎస్ఐ, జాతీయ, రాష్ట్ర సెలవులు, ప్రతి నెల 5వ తేదీలోపు జీతాల చెల్లింపు, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్లకు నైపుణ్యానికి తగిన వేతనాలు కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు.
అలాగే ఆర్టీసీ నియామకాలలో ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకు సీనియారిటీ ఆధారంగా తొలి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని, విధి నిర్వహణలో మరణించిన ఉద్యోగుల కుటుంబాలకు ఎక్స్గ్రేషియా ప్రకటించాలని, విద్యుత్ బస్సులను ప్రైవేట్ ఆపరేటర్లకు అప్పగించే విధానాన్ని విరమించి ఆర్టీసీ ద్వారానే నిర్వహించాలని, ఈ కారణంగా ఉద్యోగాలు కోల్పోయిన ఔట్సోర్సింగ్ సిబ్బందిని ఇతర డిపోల్లో సర్దుబాటు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. డిమాండ్లు నెరవేర్చకపోతే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆందోళనలు, సమ్మెలు, జూలై 27న "ఛలో విజయవాడ" కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తామని రాధానాయుడు హెచ్చరించారు.
అలాగేజూన్ 29న అన్ని జిల్లాల డిపీటీవోలకు వినతిపత్రాల సమర్పణ, జూలై 6న అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లకు వినతిపత్రాల అందజేత, జూలై 13న నాలుగు జోన్ల ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్లకు వినతిపత్రాల సమర్పణ, జూలై 27న రాష్ట్ర స్థాయిలో "ఛలో విజయవాడ" ధర్నా కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నట్లు ఎఐటియుసి రాష్ట్ర సమితి నిర్ణయించిందని ఆమె తెలిపారు.
ఈ కార్యక్రమంలో ఆర్టీసీ ఔట్సోర్సింగ్ ఎంప్లాయిస్ అసోసియేషన్ జిల్లా అధ్యక్షులు పి. భాస్కరరావు, వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ సెబాస్టియన్, కార్యదర్శి బి.ఎస్ నారాయణ, పార్వతీపురం, సాలూరు, పాలకొండ డిపోల నాయకులు పాల్గొన్నారు.