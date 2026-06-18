Parvathipuram: పార్వతీపురం కొత్త ఆర్డీఓగా కే.మాధురి.. కలెక్టర్తో భేటీ
Parvathipuram: పార్వతీపురం రెవిన్యూ డివిజనల్ అధికారిగా (RDO) కె.మాధురి బాధ్యతలు స్వీకరించారు.
పార్వతీపురం: పార్వతీపురం రెవిన్యూ డివిజనల్ అధికారిగా కె.మాధురి బాధ్యతలు చేపట్టిన అనంతరం జిల్లా కలెక్టర్ డా. ఎన్.ప్రభాకర రెడ్డిని, ఐటీడీఏ ప్రాజెక్ట్ అధికారి పవార్ స్వప్నిల్ జగన్నాథ్ ను గురువారం ఆమె మర్యాదపూర్వకంగా కలుసుకున్నారు.
ఈ సందర్భంగా వారికి పుష్పగుచ్ఛాలు అందించి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ భేటీలో డివిజన్కు సంబంధించిన పలు పాలనాపరమైన అంశాలు, ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాల అమలు, గిరిజన ప్రాంతాల అభివృద్ధికి కృషి చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ ఆమెను ఆదేశించారు.
డివిజన్ పరిధిలో పనులను మరింత వేగవంతం చేస్తామని, సమస్యల పరిష్కారానికి సాయశక్తుల కృషి చేస్తానని ఈ సందర్భంగా ఆర్డీఓ హామీ ఇచ్చారు.
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