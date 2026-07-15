Parvathipuram: పార్వతీపురం బైపాస్ రోడ్డు కష్టాలకు బ్రేక్
Parvathipuram: పార్వతీపురం పట్టణ ప్రజలు కాలంగా ఎదుర్కొంటున్న బైపాస్ రోడ్డు సమస్యను రూ.కోటి నిధులతో ఎమ్మెల్యే బోనెల విజయచంద్ర పరిష్కరించారు.
పార్వతీపురం: పార్వతీపురం పట్టణంలో ప్రధానంగా ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న బైపాస్ రోడ్డు సమస్యను, కోటి రూపాయల నిధులతో పరిష్కరించిన ఎమ్మెల్యే బోనెల విజయ చంద్ర కృషి మరువలేనిదని టిడిపి పట్టణ అధ్యక్షుడు కోల మధు సూదన్ మరియు టీడీపీ శ్రేణులు అన్నారు.
రహదారి పనులు పూర్తి అయిన సందర్భంగా మంగళవారం కార్యకర్తలతో కలసి పరిశీలించిన ఆయన మాట్లాడుతూ గత కొద్ది నెలలుగా గుంతలు పడి ప్రమాదకరంగా మారిన బైపాస్ రోడ్డు ద్వారా ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న కష్టాలను చూసి రోడ్లు రహదారి భవనములు శాఖ మంత్రి బీసీ జనార్దన్ తో మాట్లాడి ప్రత్యేకంగా కోటి రూపాయల నిధులు మంజూరు చేయించుకుని,
ఆగమేఘాల మీద పనులు జరిపించి రహదారి కష్టాలను గట్టెక్కించడం ద్వారా ఎమ్మెల్యే పట్టణ ప్రజలకు ఎనలేని ఉపకారం చేశారని, ఈ సందర్భంగా పట్టణ ప్రజల తరఫున తాము ఆయనకు కృతజ్ఞతలు తెలుపు కుంటున్నామని అన్నారు. అలాగే పట్టణంలోని వివిధ వార్డులలో ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలన్నీ అతి త్వరలోనే దశలవారీగా పరిష్కరిస్తారని ఆయన తెలిపారు.