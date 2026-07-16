Parvathipuram: పార్వతీపురం ఘనంగా జగన్నాథ స్వామి రథయాత్ర ప్రారంభం
Parvathipuram: పార్వతీపురంలో ప్రారంభమైన శ్రీ జగన్నాథ స్వామి రథయాత్ర. పాల్గొని ప్రత్యేక పూజలు చేసిన ఎమ్మెల్యే బోనెల విజయచంద్ర. భక్తులకు ఆయురారోగ్యాలు కలగాలని ఆకాంక్ష.
పార్వతీపురం: నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ శ్రీ జగన్నాథ స్వామి ఆశీస్సులు ఎల్లప్పుడూ ఉంటాయని, అందరూ ఆయురారోగ్యాలతో ఎప్పుడూ ఉండాలని ఆ భగవంతున్ని వేడుకున్నానని పార్వతిపురం ఎమ్మెల్యే బోనెల విజయచంద్ర అన్నారు.
గురువారం స్థానిక పాత బస్టాండ్ లో గల శ్రీ జగన్నాథ స్వామి ఆలయ ప్రాంగణంలో ప్రారంభమైన శ్రీ జగన్నాథ స్వామి రథయాత్ర కార్యక్రమం ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొన్నారు.
ముందుగా ఆలయ అభివృద్ధి కమిటీ సభ్యులు, పూజారులు ఎమ్మెల్యేకు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. అనంతరం రథం కదిలే కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే పాల్గొని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.
ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ తొమ్మిది రోజులు పాటు జరిగే రథయాత్ర పూజా కార్యక్రమంలో ప్రతి ఒక్కరూ పాల్గొని స్వామివారి దర్శించుకుని ఆయన ఆశీస్సులు పొందాలని అన్నారు.స్వామివారి ఆశీస్సులు ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటాయని, ప్రతి ఒక్కరూ ఆయురారోగ్యాలు అష్టైశ్వర్యాలు కలిగి ఉండాలని ఆశిస్తున్నానని అన్నారు.