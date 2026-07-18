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Parvathipuram: పెద్దగెడ్డ జలాశయం సాగునీటి విడుదల మంత్రి సంధ్యారాణి

Parvathipuram: పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో పెద్దగెడ్డ జలాశయం సాగునీటిని విడుదల చేసిన మంత్రి గుమ్మిడి సంధ్యారాణి. 12 వేల ఎకరాలకు పైగా రైతులకు ప్రయోజనం.

T Sridhar, Staff Reporter -Vijayanagaram
Published on: 18 July 2026 7:45 PM IST
Parvathipuram
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Parvathipuram: పెద్దగెడ్డ జలాశయం సాగునీటి విడుదల మంత్రి సంధ్యారాణి

పార్వతీపురం: పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా పాచిపెంట మండలం పెద్దగెడ్డ జలాశయం ద్వారా సాగునీరు విడుదల – మంత్రి గుమ్మిడి సంధ్యారాణి పాచిపెంట, సాలూరు, రామభద్రపురం మండలాల్లోని 26 గ్రామాల 12,222 ఎకరాలకు సాగునీటి సౌకర్యం.

కర్రివలస ఆనకట్ట కుడి, ఎడమ ప్రధాన కాలువల ద్వారా 4,656 ఎకరాలకు నీటి పంపిణీ గత ప్రభుత్వం 5 సంవత్సరాలు రిజర్వాయర్ కు నిధులు మంజూరు చేయక పూడికలు తొలగింపులు, జంగిల్ తొలగింపులు చేయక రైతులు చాల ఇబ్బంది పడ్డారు: మంత్రి సంధ్యారాణి

ఖరీఫ్–2026కు ముందస్తుగా కాలువల్లో పూడిక తొలగింపు, గట్టు బలోపేతం, జంగిల్ తొలగింపు పనులు పూర్తి. రూ.84.40 లక్షలతో 19 నిర్వహణ పనులకు ప్రభుత్వం అనుమతి – అన్ని పనులు సకాలంలో పూర్తి.

కాలువల నీటి ప్రవాహ సామర్థ్యం పెరిగి చివరి ఆయకట్టు వరకు సాగునీరు చేరేలా చర్యలు. రోజుకు 150 క్యూసెక్కుల చొప్పున విడుదల చేస్తే సుమారు 44 రోజుల పాటు సాగునీరు అందుబాటులో ఉంటుంది. రైతులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా సాగునీటి సరఫరాకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది – మంత్రి గుమ్మిడి సంధ్యారాణి.

ParvathipuramPeddagadda ReservoirGummidi SandhyaraniKharif 2026
T Sridhar, Staff Reporter -Vijayanagaram

T Sridhar, Staff Reporter -Vijayanagaram

మీడియా రంగంలో 9 సంవత్సరాల విస్తృతమైన క్షేత్రస్థాయి అనుభవంతో.. సమకాలీన రాజకీయ, సామాజిక పరిణామాలపై నిశిత పరిశీలన కలిగిన విజయనగరం ‘స్టాఫ్ రిపోర్టర్’.

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