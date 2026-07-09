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హాస్టళ్లకు చికెన్, వెజిటబుల్స్ సప్లై.. సమగ్ర శిక్ష టెండర్ల నోటిఫికేషన్

Parvathipuram: పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలోని కేజీబీవీ, ఏపీఎంఎస్ వసతి గృహాలకు కూరగాయలు, పండ్లు, చికెన్ సరఫరా చేసేందుకు టెండర్లు ఆహ్వానిస్తున్నారు.

V.SESHU , KURUPAM
Published on: 9 July 2026 12:47 PM IST
Parvathipuram
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హాస్టళ్లకు చికెన్, వెజిటబుల్స్ సప్లై.. సమగ్ర శిక్ష టెండర్ల నోటిఫికేషన్

పార్వతీపురం: పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలలోని 14 కస్తూరిభా గాంధీ బాలిక విద్యాలయాలు మరియు 9 ఎ.పి.ఎం.ఎస్, జెడ్ పిహెచ్ఎస్ లకు, అనుబంధంలో ఉన్న బాలికల వసతి గృహాలకు కూరగాయలు, పండ్లు, చికెన్ సరఫరాకు దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తునట్టు సమగ్ర శిక్ష అదనపు పధక సమన్వయ కర్త( APC) బి. రాజ్ కుమార్ గురువారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.

టెండర్ ధరఖాస్తు రుసుము కూరగాయలు, పండ్లు మరియు చికెన్ సరఫరా కొరకు రూ.50 వేలు (తిరిగి చెల్లించబడదు) APC and FAO, సమగ్ర శిక్ష పార్వతీపురం వారి పేరు మీద, యూనియన్ బ్యాంకు ఆఫ్ ఇండియా, పార్వతీపురం బ్రాంచ్ నందు చెల్లుబాటు అయ్యే విధంగా . డిడి తీయాలని సూచించారు.

EMD/సెక్యూరిటీ డిపోజిట్ రూ.3,46,488/- ( అక్షరాల మూడు లక్షల నాలభై ఆరు వేల నాలుగు వందల ఏనభై ఎనిమది రూపాయలు మాత్రమే) డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ రూపంలో సమర్పించాలని పేర్కొన్నారు.

EMD/DD తెలియవలసిన పేరు:- APC and FAO, సమగ్ర శిక్ష, పార్వతీపురం వారి పేరున యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా పార్వతీపురం బ్రాంచ్.

టెండర్ దరఖాస్తులను ఈనెల 09 నుండి జిల్లా ప్రాజెక్టు కార్యాలయం, సమగ్ర శిక్ష పార్వతీపురం కార్యాలయంలో అందుబాటులో ఉన్నాయని, కార్యాలయపు పని వేళలు ఉదయం 10 గంటల నుండి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు దరఖాస్తులను పొందవచ్చునని తెలిపారు.

పూర్తి చేసిన దరఖాస్తులను ఈనెల 17 వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటలలోపు కార్యాలయంలో సమర్పించాలని చెప్పారు.

పూర్తి వివరాలకు జిల్లా ప్రాజెక్టు కార్యాలయం, సమగ్ర శిక్ష, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా నందు సంప్రదించాలని ఆయన ఆ ప్రకటనలో కోరారు.

ParvathipuramSamagra Shiksha TendersUnion Bank of India
V.SESHU , KURUPAM

V.SESHU , KURUPAM

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