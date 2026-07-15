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Parvathipuram: పార్వతీపురం పెదబొండపల్లిలో మలేరియా నివారణ మందుల పంపిణీ

Parvathipuram: పార్వతీపురం పెదబొండపల్లిలో మలేరియా, డెంగ్యూ నివారణకు ప్రత్యేక డ్రైవ్. జిల్లా ఆయుష్ అధికారి డా. సుశీల ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులకు, ప్రజలకు మందుల పంపిణీ.

B.PRASAD, PARVATHIPURAM (MANYAM)
Published on: 15 July 2026 4:50 PM IST
Parvathipuram
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Parvathipuram: పార్వతీపురం పెదబొండపల్లిలో మలేరియా నివారణ మందుల పంపిణీ

పార్వతీపురం: పార్వతీపురం మండలం పెదబొండపల్లి గ్రామంలో మలేరియా నిర్మూలన, నివారణ చర్యల్లో భాగంగా బుధవారం మలేరియా నివారణ మందుల పంపిణీ కార్యక్రమం ముమ్మరంగా సాగింది. స్థానిక ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం (PHC)తో పాటు ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో విద్యార్థులకు, ప్రజలకు ఈ మందులను జిల్లా ఆయుష్ అధికారి డా. బి.సుశీల ఇతర వైద్యాధికారులు, సిబ్బందితో కలిసి పంపిణీ చేశారు.

గ్రామంలోని సుమారు 20,000 మంది జనాభాను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ప్రతి ఒక్కరికీ ఆరోగ్య రక్షణ కల్పించాలనే లక్ష్యంతో ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు, సిబ్బంది ఈ ప్రత్యేక డ్రైవ్ చేపట్టారు. వర్షాకాలం నేపథ్యంలో దోమల ద్వారా వ్యాపించే మలేరియా, డెంగ్యూ వంటి సీజనల్ వ్యాధుల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఈ సందర్భంగా వైద్యాధికారులు సూచించారు.

గ్రామస్తులు, పాఠశాల విద్యార్థులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని నివారణ మందులను తీసుకున్నారు. పరిసరాల పరిశుభ్రత పాటించడం, నీరు నిల్వ ఉండకుండా చూసుకోవడం ద్వారా దోమల వృద్ధిని అరికట్టవచ్చని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో వైద్య సిబ్బంది, ఆశా కార్యకర్తలు, పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు.

ParvathipuramMalaria PreventionSeasonal DiseasesDengue Awareness
B.PRASAD, PARVATHIPURAM (MANYAM)

B.PRASAD, PARVATHIPURAM (MANYAM)

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