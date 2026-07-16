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Parvathipuram: పార్వతీపురంలో ఐటిడిఎ ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష

Parvathipuram: పార్వతీపురం ఐటిడిఎ ప్రాజెక్ట్ అధికారి (PO) ఆర్.వైశాలి గిరిజన సంక్షేమ శాఖ ఇంజనీరింగ్ అధికారులతో గురువారం ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు.

B.PRASAD, PARVATHIPURAM (MANYAM)
Published on: 16 July 2026 12:49 PM IST
Parvathipuram
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Parvathipuram: పార్వతీపురంలో ఐటిడిఎ ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష

పార్వతీపురం: గిరిజన సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో గిరిజన ప్రాంతాల్లో చేపట్టిన అన్ని రకాల ఇంజనీరింగ్ అభివృద్ధి పనులను గడువులోగా పూర్తి చేయాలని ఐటిడిఎ ప్రాజెక్ట్ అధికారి ఆర్.వైశాలి ఆదేశించారు. పనుల్లో తప్పనిసరిగా నాణ్యతా ప్రమాణాలు పాటించాలని, నాణ్యత లోపిస్తే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. ఐటిడిఎ కార్యాలయంలో గిరిజన సంక్షేమ శాఖ ఇంజనీరింగ్ అధికారులతో పిఓ ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశాన్ని గురువారం నిర్వహించారు.

ఈ సమావేశంలో గిరిజన ప్రాంతాల్లో జరుగుతున్న రోడ్లు, భవనాలు, విద్యాసంస్థల నిర్మాణాలు, తాగునీటి వసతులు తదితర ఇంజనీరింగ్ పనుల పురోగతిపై ఆమె విభాగాల వారీగా సుదీర్ఘంగా సమీక్షించారు. మంజూరైన ప్రతి పనిని నిర్దేశిత కాలపరిమితిలోగా పూర్తి చేసి అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని,పనుల్లో ఎలాంటి అలసత్వాన్ని సహించేది లేదన్నారు.

నిర్మాణ పనుల్లో నాణ్యతా ప్రమాణాలను ఖచ్చితంగా పాటించాలని, అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పనులను నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని స్పష్టం చేశారు. ఎక్కడైనా నిధుల కొరత లేదా సాంకేతిక సమస్యలు ఉంటే వెంటనే తన దృష్టికి తీసుకురావాలని, వాటిని త్వరితగతిన పరిష్కరిస్తామని తెలిపారు. విధుల్లో నిర్లక్ష్యం వహించే లేదా పనులను ఆలస్యం చేసే కాంట్రాక్టర్లు, సిబ్బందిపై కఠిన చర్యలు ఉంటాయని హెచ్చరించారు.

ఈ సమావేశంలో గిరిజన సంక్షేమ శాఖ ఈఈలు, డిఈఈలు, ఏఈలు మరియు ఐటిడిఎ ఇంజనీరింగ్ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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B.PRASAD, PARVATHIPURAM (MANYAM)

B.PRASAD, PARVATHIPURAM (MANYAM)

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