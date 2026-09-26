Parvathipuram: ఆదివారం ఉచిత వైద్య శిబిరం - ఫాదర్ మహేంద్ర ప్రసాద్
Parvathipuram: పార్వతీపురం బెలగాం జోజప్ప దేవాలయంలో ఆదివారం ఉచిత వైద్య శిబిరం. ప్రజలు ఈ సేవలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఫాదర్ బి. మహేంద్ర ప్రసాద్ పిలుపు.
పార్వతీపురం: పార్వతీపురం జిల్లా కేంద్రంలో గల స్థానిక బెలగాం విచారణ చర్చ్ వీధిలో గల పునీత కార్మిక జోజప్ప దేవాలయంలో ఆదివారం ఉదయం 10:30 గంటలకు ఉచిత వైద్య శిబిరం నిర్వహిస్తున్నట్లు చర్చి ఫాదర్ బి. మహేంద్ర ప్రసాద్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.
విన్సెంట్ డి పాల్, చర్చి పెద్దల సహకారంతో ఏర్పాటు చేసిన ఈ శిబిరంలో.. అనిల్ నీరుకొండ ఆస్పత్రి వైద్య బృందం, స్థానిక వైద్యులచే ఉచితంగా పరీక్షలు నిర్వహించి మందులు పంపిణీ చేస్తామన్నారు. విచారణ పరిధిలోని చుట్టుపక్కల గ్రామాల ప్రజలు, విశ్వాసులు ఈ సేవలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆయన కోరారు.