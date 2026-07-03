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Veeraghattam: వీరఘట్టంలో వికసిత్ భారత్ రోజ్‌గార్ పథకాన్ని ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యే

Veeraghattam: వీరఘట్టంలో వికసిత్ భారత్ రోజ్‌గార్ పథకం ప్రారంభం. సంవత్సరానికి 125 రోజుల ఉపాధి కల్పిస్తామన్న పాలకొండ ఎమ్మెల్యే నిమ్మక జయకృష్ణ.

KAILASH SAHU, PALAKONDA
Published on: 3 July 2026 9:37 AM IST
Veeraghattam
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Veeraghattam: వీరఘట్టంలో వికసిత్ భారత్ రోజ్‌గార్ పథకాన్ని ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యే

వీరఘట్టం: (వికసిత్ భారత్ రోజ్‌గార్ మరియు ఆజీవికా మిషన్ గ్రామీణ) పథకాన్ని వీరఘట్టం మండలం మేజర్ పంచాయతీ ప్రాంగణంలో శాసన సభ్యులు శ్రీ నిమ్మక జయ క్రిష్ణ గారు* ప్రారంభించారు. ఈ పథకం ద్వారా గ్రామీణ కుటుంబాలకు సంవత్సరానికి 125 రోజుల ఉపాధి హామీ, గ్రామీణ మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి, జీవనోపాధి అవకాశాల కల్పన, రైతులు మరియు మహిళా సంఘాల సాధికారతకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని తెలిపారు.

గ్రామీణ ప్రాంతాల సమగ్ర అభివృద్ధి, ఉపాధి అవకాశాల విస్తరణ, ప్రజల జీవన ప్రమాణాల మెరుగుదల లక్ష్యంగా ఈ పథకాన్ని సమర్థవంతంగా అమలు చేయాలని అధికారులు సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు పాల్గొన్నారు.

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KAILASH SAHU, PALAKONDA

KAILASH SAHU, PALAKONDA

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