Vizianagaram: పాలకొండ రోడ్డు పునరుద్ధరణ.. ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యే కళా!
Vizianagaram: ప్రధాన రహదారి పునరుద్ధరణ పనులు పూర్తయిన అనంతరం, నూతన రోడ్డును చీపురుపల్లి శాసనసభ్యులు శ్రీ కిమిడి కళా వెంకటరావు బుధవారం ప్రారంభించారు.
విజినగరం: విజయనగరం నుండి పాలకొండ వరకు ఉన్న ప్రధాన రహదారి పునరుద్ధరణ మరియు అభివృద్ధి పనులు పూర్తయిన అనంతరం, పునరుద్ధరించిన ఈ రహదారిని చీపురుపల్లి శాసనసభ్యులు శ్రీ కిమిడి కళా వెంకటరావు గారు ఈరోజు ప్రారంభించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ రహదారులు మరియు భవనముల (R&B) శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది.
విజయనగరం నుండి పాలకొండ రోడ్డు కిలోమీటర్ 0/0 నుండి 19/500 పరిధిలో, వర్కింగ్ రీచ్ అనగా కి.మీ. 2/500 నుండి 9/0 వరకు మరియు కి.మీ. 13/0 నుండి 19/500 వరకు ఉన్న రోడ్డును పునరుద్ధరించి, అభివృద్ధి చేశారు.
ఈ పనుల కొరకు రూ. 600.00 లక్షల అనగా రూ. 6 కోట్లు అంచనా వ్యయంతో నిధులు కేటాయించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం అందించే 'SASCI' (Special Assistance to States for Capital Investment - శాస్కీ) నిధుల ద్వారా ఈ రోడ్డు అభివృద్ధి పనులు జరిగాయి.
ఈ కొత్త రోడ్డుతో విజయనగరం, పాలకొండ మధ్య ప్రయాణ సమయం తగ్గడంతో పాటు, రైతులు, వ్యాపారులు, విద్యార్థులకు ఎంతో సౌకర్యంగా ఉంటుందని ఎమ్మెల్యే గారు తెలిపారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో భాగంగా మరిన్ని రహదారులను ఆధునీకరిస్తామని చెప్పారు.
ఈ కార్యక్రమంలో రహదారులు మరియు భవనముల శాఖ అధికారులు, స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు మరియు పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు పాల్గొన్నారు.