Vizianagaram: విజయనగరం సత్య డిగ్రీ కళాశాలలో ఘనంగా ప్లేస్మెంట్ డ్రైవ్
Vizianagaram: విజయనగరం సత్య డిగ్రీ కళాశాలలో మెగా ప్లేస్మెంట్ డ్రైవ్. 12 ప్రముఖ కంపెనీల ద్వారా 220 మంది విద్యార్థులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించాయి.
విజయనగరం: సత్య డిగ్రీ మరియు పీజీ కళాశాలలో ఘనంగా ముగిసిన మెగా ప్లేస్మెంట్ డ్రైవ్ – 12 ప్రముఖ కంపెనీల ద్వారా 220మంది అభ్యర్థులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు.
సత్య డిగ్రీ మరియు పీజీ కళాశాల, విజయనగరంలో నిర్వహించిన మెగా ప్లేస్మెంట్ డ్రైవ్ ఘన విజయాన్ని సాధించింది. ఈ ప్లేస్మెంట్ డ్రైవ్లో టెక్ మహీంద్రా, విప్రో, పీపుల్ టెక్, తిరుమల మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, అపోలో హాస్పిటల్స్, కియా మోటార్స్, ఫాక్స్కాన్, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్, ఎస్బీఐ కార్డ్స్, ఇండో మిమ్, ముత్తూట్ ఫైనాన్స్, ఆనర్ ల్యాబ్స్ లిమిటెడ్ సంస్థలకు చెందిన హెచ్ఆర్ ప్రతినిధులు పాల్గొని నియామక ప్రక్రియను నిర్వహించారు.
ఈ ప్లేస్మెంట్ డ్రైవ్లో మొత్తం 540 మంది అభ్యర్థులు పాల్గొనగా, వివిధ దశల్లో నిర్వహించిన రాత పరీక్షలు, గ్రూప్ డిస్కషన్లు, వ్యక్తిగత ఇంటర్వ్యూల అనంతరం 220 మంది అభ్యర్థులు ఎంపికై ఆఫర్ లెటర్లు అందుకున్నారు.
ఈ సందర్భంగా కళాశాల సంచాలకులు డా. ఎం. శశిభూషణ రావు మాట్లాడుతూ, నేటి పోటీ ప్రపంచంలో విద్యతో పాటు నైపుణ్యాభివృద్ధి అత్యంత అవసరమని తెలిపారు. పరిశ్రమల అవసరాలకు అనుగుణంగా కళాశాలలో సాఫ్ట్ స్కిల్స్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, ఇంటర్వ్యూ నైపుణ్యాలపై ప్రత్యేక శిక్షణ అందిస్తున్నం.