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Seethampeta: గిరిజన ఉత్పత్తులకు మద్దతు ధరే లక్ష్యం.. కలెక్టర్ ప్రభాకర్

Seethampeta: మన్యం జిల్లా సీతంపేటలో నాబార్డ్ సహకారంతో ఏర్పాటు చేసిన ఆగ్రోఫ్రెష్ రైతు ఉత్పత్తిదారుల కంపెనీ షాపును కలెక్టర్, ఎమ్మెల్యే ప్రారంభించారు.

KAILASH SAHU, PALAKONDA
Published on: 17 July 2026 8:17 AM IST
Seethampeta
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Seethampeta: గిరిజన ఉత్పత్తులకు మద్దతు ధరే లక్ష్యం.. కలెక్టర్ ప్రభాకర్

Seethampeta: రైతు ఉత్పత్తి కంపెనీ ద్వారా విలువ ఆధారిత వస్తువులు పెంపొందించడానికి వీలు కలుగుతుందని మన్యం జిల్లా కలెక్టర్ ఎన్. ప్రభాకర్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. సీతంపేటలో నాబార్డ్ సహకారంతో ఆర్ట్స్ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఆగ్రోఫ్రెష్ రైతు ఉత్పత్తిదారుల కంపెనీ షాపును స్థానిక ఎమ్మెల్యే నిమ్మక జయకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో ప్రారంభించారు.

ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ గిరిజన ప్రాంతాలలో సహజ సిద్ధంగా పండిస్తున్న అటవీ ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేసి వాటికి మద్దతు ధర కల్పించడానికి వీలుగా రైతు ఉత్పత్తి సంఘాలు బలోపేతం చేయడం జరుగుతుందన్నారు. గిరిజన ప్రాంతాలలో నిరుద్యోగ ఆదివాసి యువతకు ఔత్సాయిక పారిశ్రామికవేత్తలుగా తీర్చిదిద్దడానికి చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుందన్నారు.

కార్యక్రమంలో ఐటిడిఏ పిఓ పవర్ స్వప్నిల్ జగన్నాథ్, నాబార్డ్ జిల్లా మేనేజర్ దినేష్ కుమార్ రెడ్డి, తహసిల్దార్ శ్రీకన్య, ఎంపీడీవో బీబీ మిశ్రా, ఆర్ట్ సంస్థ డైరెక్టర్ నూక సన్యాసిరావు, పీహెచఓ వెంకట గణేష్, సీఈఓ శంకరరావు, మండల వ్యవసాయ అధికారి వారాహి ఇమరక పవన్, ఆదివాసి మహిళ రైతులు, ఉత్పత్తిదారులు, కంపెనీ సీఈవో అరిక గౌతమి, తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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KAILASH SAHU, PALAKONDA

KAILASH SAHU, PALAKONDA

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