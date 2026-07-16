Parvathipuram: గిరిజన గురుకులాల్లో 24 గంటల వైద్య సేవలు కలెక్టర్ ఆదేశం!
Parvathipuram: విద్యార్థుల భద్రత, మౌలిక వసతులపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎన్. ప్రభాకర రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు.
పార్వతీపురం: జిల్లాలోని ఏకలవ్య మోడల్ గురుకుల పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల భద్రత, మౌలిక వసతులు, విద్యా ప్రమాణాల మెరుగుదలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని జిల్లా కలెక్టర్ డా. ఎన్ ప్రభాకర రెడ్డి ఆదేశించారు. ఈ మేరకు గురువారం అధికారులతో వర్చువల్ సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ విద్యార్థుల భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యతనిస్తూ అన్ని హాస్టల్ గదులు, అకడమిక్ బ్లాకులకు సేఫ్టీ గ్రిల్స్ ఏర్పాటు చేయాలన్నారు.
తాగునీటి సమస్యల శాశ్వత పరిష్కారానికి రూ. 20 లక్షల ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశామన్నారు. సిబిఎస్ఇ క్యాలెండర్ ప్రకారం వెనుకబడిన విద్యార్థులకు నిత్యం ప్రత్యేక (రెమెడియల్) క్లాసులు, కొత్త విద్యార్థులకు బ్రిడ్జ్ కోర్సులు నిర్వహించాలని ఆదేశించారు. ప్రతి నెలా ఉచిత వైద్య శిబిరాలు నిర్వహించడంతో పాటు, విద్యార్థుల ఆరోగ్య పర్యవేక్షణకు ప్రతి పాఠశాలలో ఇద్దరు ఏఎన్ఎంలను (24 గంటలు), ఒక పార్ట్-టైమ్ డాక్టర్ను అందుబాటులో ఉంచాలని సూచించారు.
ఈ వర్చువల్ సమావేశంలో ఐటిడిఏ పిఓ ఆర్ వైశాలి, గిరిజన సంక్షేమ శాఖ ఈఈ, పాఠశాలల ప్రిన్సిపాల్స్ పాల్గొన్నారు.