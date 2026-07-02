Gummalakshmipuram: మానవత్వం చాటిన వార్డెన్.. జ్వరంతో ఉన్న విద్యార్థినిని భుజాలపై మోసి ఆస్పత్రికి
Gummalakshmipuram: గుమ్మలక్ష్మీపురంలో రవాణా సౌకర్యం లేక ఏడో తరగతి విద్యార్థినిని భుజాలపై 6 కిమీ మోసిన వార్డెన్ హేమ. మన్యం జిల్లాలో నెటిజన్ల ప్రశంసల జల్లు.
గుమ్మలక్ష్మీపురం: విద్యార్థుల సంక్షేమమే తన బాధ్యతగా భావించి, వారి ఆరోగ్యంపై తల్లిలా శ్రద్ధ చూపిన ఓ ఆశ్రమ పాఠశాల వార్డెన్ మానవత్వానికి నిలువెత్తు నిదర్శనంగా నిలిచారు. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా గుమ్మలక్ష్మీపురం మండలం భద్రగిరి గిరిజన బాలికల సంక్షేమ ఆశ్రమ పాఠశాల వార్డెన్ హేమ చేసిన సేవా కార్యం ప్రస్తుతం అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటోంది.
ఆశ్రమ పాఠశాలలో ఏడో తరగతి చదువుతున్న వాటాక భువనేశ్వరి తీవ్ర జ్వరంతో బాధపడుతూ పాఠశాలకు హాజరు కాకపోవడంతో, ఆమె ఆరోగ్య పరిస్థితిని తెలుసుకునేందుకు వార్డెన్ హేమ స్వయంగా విద్యార్థిని స్వగ్రామమైన గుమ్మలక్ష్మీపురం మండలం వాడపుట్టి గ్రామానికి వెళ్లారు. అక్కడ భువనేశ్వరి పరిస్థితిని పరిశీలించిన ఆమె, వెంటనే వైద్య చికిత్స అవసరమని గుర్తించారు.
అయితే వాడపుట్టి గ్రామానికి సరైన రవాణా సౌకర్యం లేకపోవడంతో పాటు కొండలు, గుట్టలు, రాళ్లతో కూడిన క్లిష్టమైన మార్గం ఉండటంతో విద్యార్థినిని ఆసుపత్రికి తరలించడం సవాలుగా మారింది. ఈ పరిస్థితుల్లో ఏమాత్రం వెనుకాడకుండా హేమ విద్యార్థినిని తన భుజాలపై మోసుకుంటూ సుమారు ఆరు కిలోమీటర్ల దూరం నడిచి సమీప ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. అక్కడ వైద్యులచే చికిత్స అందించి విద్యార్థిని ఆరోగ్య పరిస్థితి మెరుగుపడేలా చర్యలు చేపట్టారు.
వార్డెన్ హేమ చూపిన సేవాభావం, మానవత్వం, విద్యార్థుల పట్ల అంకితభావం స్థానిక ప్రజలను, తల్లిదండ్రులను, విద్యాశాఖ అధికారులను కదిలించింది. విద్యార్థుల కోసం ఆమె చేసిన ఈ త్యాగాన్ని పలువురు కొనియాడుతూ, ఇలాంటి ఉపాధ్యాయులు, వార్డెన్లు విద్యా వ్యవస్థకు ఆదర్శంగా నిలుస్తారని అభిప్రాయపడుతున్నారు.