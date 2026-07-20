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Kurupam: నీలకంఠాపురం సంతలో పోలీసుల అవగాహన సదస్సు

Kurupam: పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా నీలకంఠాపురం వారపు సంతలో ఎస్‌ఐ రమేష్ నాయుడు మాదకద్రవ్యాల నిర్మూలన, రోడ్డు భద్రతపై అవగాహన కల్పించారు.

V.SESHU , KURUPAM
Published on: 20 July 2026 11:10 AM IST
Kurupam
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Kurupam: నీలకంఠాపురం సంతలో పోలీసుల అవగాహన సదస్సు

కురుపాం: పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా కురుపాం మండలం నీలకంఠాపురం గ్రామంలో నిర్వహించిన వారపు సంతను నీలకంఠాపురం ఎస్‌ఐ రమేష్ నాయుడు సందర్శించి మాదకద్రవ్యాల నిర్మూలన, రోడ్డు భద్రతపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించారు. సంతకు వచ్చిన వ్యాపారులు, రైతులు, మహిళలు, యువతతో మమేకమై మాదకద్రవ్యాల వినియోగం వల్ల కలిగే దుష్పరిణామాలను వివరించారు.

ఈ సందర్భంగా ఎస్‌ఐ రమేష్ నాయుడు మాట్లాడుతూ యువత మత్తు పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలని, మాదకద్రవ్యాల వినియోగం వ్యక్తిగత జీవితంతో పాటు కుటుంబాలు, సమాజంపై కూడా తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందని తెలిపారు. గ్రామాల్లో ఎక్కడైనా మాదకద్రవ్యాల విక్రయాలు లేదా అక్రమ రవాణా జరుగుతున్నట్లు సమాచారం ఉంటే వెంటనే పోలీసులకు తెలియజేయాలని కోరారు. సమాచారం అందించిన వారి వివరాలు గోప్యంగా ఉంచబడతాయని చెప్పారు.

అనంతరం రోడ్డు భద్రతపై అవగాహన కల్పిస్తూ ద్విచక్ర వాహనదారులు తప్పనిసరిగా హెల్మెట్ ధరించాలని, వాహనాలు నడిపే సమయంలో ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటించాలని సూచించారు. అతివేగం, నిర్లక్ష్య డ్రైవింగ్, మద్యం సేవించి వాహనాలు నడపడం వంటి చర్యలు ప్రమాదాలకు ప్రధాన కారణాలని పేర్కొన్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ రోడ్డు భద్రతా నియమాలను పాటించి తమతో పాటు ఇతరుల ప్రాణాలను కూడా కాపాడాలని సూచించారు.

గ్రామాల్లో శాంతిభద్రతల పరిరక్షణలో ప్రజలు పోలీసులకు సహకరించాలని, అనుమానాస్పద వ్యక్తులు లేదా సంఘటనలు కనిపించిన వెంటనే సమాచారం అందించాలని ఎస్‌ఐ కోరారు. ప్రజల్లో చైతన్యం పెంపొందించేందుకు పోలీసు శాఖ చేపడుతున్న అవగాహన కార్యక్రమాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని తెలిపారు.

ఈ కార్యక్రమంలో నీలకంఠాపురం పోలీస్ స్టేషన్‌కు చెందిన కానిస్టేబుళ్లు దొర, త్రినాధ్ పాల్గొని ప్రజలకు అవగాహన కల్పించారు. సంతకు వచ్చిన ప్రజలు కార్యక్రమంలో పాల్గొని పోలీసుల సూచనలను ఆసక్తిగా ఆలకించారు.

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V.SESHU , KURUPAM

V.SESHU , KURUPAM

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