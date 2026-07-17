Kurupam: కురుపాం మొండెంఖల్ పీహెచ్సీని తనిఖీ చేసిన డీఎంహెచ్ఓ
Kurupam: మొండెంఖల్ పీహెచ్సీని తనిఖీ చేసిన డీఎంహెచ్ఓ డాక్టర్ పి. విజయలక్ష్మి. సీజనల్ వ్యాధులపై అప్రమత్తంగా ఉండాలని, నాణ్యమైన వైద్యం అందించాలని సిబ్బందికి ఆదేశం.
కురుపాం: పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖాధికారిగా (డీఎంహెచ్ఓ) ఇటీవల బాధ్యతలు స్వీకరించిన డాక్టర్ పి. విజయలక్ష్మి శుక్రవారం కురుపాం మండలం మొండెంఖల్ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని (పీహెచ్సీ) ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. ఆసుపత్రిలోని వివిధ విభాగాలు, వార్డులు, ప్రయోగశాలను పరిశీలించి వైద్య సేవల తీరుపై ఆరా తీశారు.
స్థానిక వైద్య అధికారి డాక్టర్ సిహెచ్. వెంకటేష్ను ఆసుపత్రిలో రోగులకు అందుతున్న సేవలు, ఓపీ రికార్డులు, వైద్య సదుపాయాల గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. ల్యాబ్లో నిర్వహిస్తున్న పరీక్షలు, గర్భిణీలకు అందిస్తున్న సేవలను పరిశీలించి అవసరమైన సూచనలు చేశారు.
అనంతరం ఫార్మసీ విభాగాన్ని తనిఖీ చేసిన డీఎంహెచ్ఓ, మందుల నిల్వలు, వ్యాక్సిన్ల భద్రత, కోల్డ్ చైన్ నిర్వహణపై వివరాలు సేకరించారు. వ్యాక్సిన్ల నిల్వ విషయంలో ఎలాంటి నిర్లక్ష్యం ప్రదర్శించరాదని ఫార్మసిస్ట్కు సూచించారు.
ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ విజయలక్ష్మి మాట్లాడుతూ గిరిజన ప్రాంతాల్లోని ప్రజలకు సకాలంలో నాణ్యమైన వైద్య సేవలు అందించేందుకు ఆరోగ్య సిబ్బంది కృషి చేయాలని సూచించారు. ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో సీజనల్ వ్యాధుల నివారణకు ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. విధుల్లో నిర్లక్ష్యం వహించే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. ఈ తనిఖీ కార్యక్రమంలో వైద్యులు, ఆరోగ్య సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.