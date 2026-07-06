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Cheepurupalli: గుర్ల మండలంలోని 4 గ్రామాల్లో ఎస్ఐ భారీ అవగాహన సదస్సులు!

Cheepurupalli: కొండగండ్రేడు, గెడులపేట, ముద్దాడపేట, మునకలపేట గ్రామాల్లో గుర్ల ఎస్ఐ ఆధ్వర్యంలో మహిళల భద్రత, సైబర్ నేరాలపై ప్రజలకు ప్రత్యేక అవగాహన.

G SIMHACHALAM, CHIPURPALLY
Published on: 6 July 2026 5:08 PM IST
Cheepurupalli
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Cheepurupalli: గుర్ల మండలంలోని 4 గ్రామాల్లో ఎస్ఐ భారీ అవగాహన సదస్సులు!

చీపురుపల్లి: గుర్ల మండలం 4 గ్రామాల్లో అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించిన ఎస్.ఐ

గుర్ల మండలంలోని కొండగండ్రేడు, గెడులపేట, ముద్దాడపేట, మునకలపేట గ్రామాల్లో సోమవారం అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో గుర్ల ఎస్.ఐ పాల్గొని ప్రజలకు పలు అంశాలపై అవగాహన కల్పించారు.

అవగాహన కల్పించిన అంశాలు:

1. మహిళల భద్రత - వ్యక్తిగత రక్షణ చర్యలు

2. మాదకద్రవ్యాల నివారణ - డ్రగ్స్ వల్ల కలిగే దుష్ప్రభావాలు

3. సైబర్ నేరాలు - ఆన్‌లైన్ మోసాలు, OTP ఫ్రాడ్ ల నుంచి జాగ్రత్తలు

4. రోడ్డు భద్రత - హెల్మెట్, సీట్ బెల్ట్, ట్రాఫిక్ నిబంధనల ప్రాముఖ్యత

ఈ సందర్భంగా ఎస్.ఐ మాట్లాడుతూ, మహిళలు మరియు విద్యార్థులు ఎవరైనా వేధింపులకు గురైతే భయపడకుండా వెంటనే పోలీసులకు లేదా 100, 181, 1098 హెల్ప్‌లైన్ నెంబర్లకు ఫోన్ చేయాలని సూచించారు. యువత మాదకద్రవ్యాలకు దూరంగా ఉండాలని, సైబర్ నేరగాళ్ల బారిన పడకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలని తెలిపారు. అదేవిధంగా రోడ్డుపై వెళ్లేటప్పుడు ట్రాఫిక్ నిబంధనలు తప్పనిసరిగా పాటించాలని కోరారు.

కార్యక్రమంలో గ్రామస్తులు ఉత్సాహంగా పాల్గొని తమ సందేహాలను నివృత్తి చేసుకున్నారు.

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G SIMHACHALAM, CHIPURPALLY

G SIMHACHALAM, CHIPURPALLY

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