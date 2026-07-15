Gurla: గొలగాం నూతన పంచాయతీ భవనానికి శంకుస్థాపన
Gurla: గుర్ల మండలం గొలగాంలో రూ. 32 లక్షలతో నూతన పంచాయతీ కార్యాలయానికి భూమిపూజ చేసిన ఎమ్మెల్యే కిమిడి కళా వెంకటరావు. మెరుగైన సేవల కోసం అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం.
గుర్ల: గుర్ల మండలం, గొలగాం గ్రామంలో నూతన పంచాయతీ కార్యాలయ భవన నిర్మాణానికి చీపురుపల్లి శాసనసభ్యులు మరియు మాజీ మంత్రివర్యులు శ్రీ కిమిడి కళా వెంకటరావు గారు భూమిపూజ చేసి, శంకుస్థాపన చేశారు. రూ. 32 లక్షల అంచనా వ్యయంతో ఈ భవనాన్ని నిర్మించనున్నారు.
ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో శ్రీ కిమిడి కళా వెంకటరావు గారు మాట్లాడుతూ, గొలగాం గ్రామ ప్రజలకు మెరుగైన పాలనా సేవలను చేరువ చేయడమే లక్ష్యంగా ఈ నూతన కార్యాలయ నిర్మాణం చేపట్టినట్లు తెలిపారు.
గ్రామీణ అభివృద్ధిలో భాగంగా మౌలిక వసతుల కల్పనకు తమ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని, పంచాయతీ కార్యాలయం అందుబాటులోకి రావడం ద్వారా ప్రభుత్వ పథకాలు మరియు ఇతర సేవలు ప్రజలకు మరింత పారదర్శకంగా అందుతాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక నాయకులు, అధికారులు, గ్రామ ప్రజలు మరియు తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.