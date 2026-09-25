Gurla: షార్ట్ సర్క్యూట్తో అగ్నిప్రమాదం ఇల్లు పూర్తిగా దగ్ధం
Gurla: గుర్ల మండలం పాలవలసలో అగ్నిప్రమాదం. షార్ట్ సర్క్యూట్తో ఇల్లు బూడిదై సర్వం కోల్పోయిన బుక్కురు రాము కుటుంబం. ప్రభుత్వాన్ని ఆదుకోవాలని విజ్ఞప్తి.
గుర్ల: విజయనగరం జిల్లా గుర్ల మండలం పాలవలస గ్రామం చాకలి వీధిలో దురదృష్టకర అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. బుక్కురు రాము ఇంట్లో విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. నిమిషాల వ్యవధిలోనే మంటలు ఇల్లంతా వ్యాపించి ఇంట్లో ఉన్న డబ్బు, బంగారం, బట్టలు, గృహోపకరణాలు పూర్తిగా కాలిపోయి బూడిదయ్యాయి.
ఇంటిలో ఉన్న ఫ్రిడ్జ్, మంచం, బట్టలు అన్నీ పూర్తిగా దగ్ధమయ్యాయి. ప్రమాద సమయంలో ఇంట్లో ఎవరూ లేకపోవడంతో ప్రాణాపాయం తప్పింది.
నిరుపేద కుటుంబానికి చెందిన బుక్కురు రాము కుటుంబం సర్వం కోల్పోయి రోడ్డున పడింది. బాధిత కుటుంబాన్ని ప్రభుత్వం వెంటనే ఆదుకోవాలని గ్రామస్తులు కోరుతున్నారు.