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Gajapathinagaram: ప్రజాదర్బార్ అర్జీలను వేగంగా పరిష్కరించండి మంత్రి కొండపల్లి

Gajapathinagaram: గజపతినగరం పార్టీ ఆఫీసులో నిర్వహించిన ప్రజాదర్బార్‌లో వచ్చిన 54 అర్జీలను వేగంగా పరిష్కరించాలని అధికారులను మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ ఆదేశించారు.

G.BHASKARA RAO, GAJAPATINAGARAM
Published on: 28 Jun 2026 6:35 PM IST
Gajapathinagaram
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Gajapathinagaram: ప్రజాదర్బార్ అర్జీలను వేగంగా పరిష్కరించండి మంత్రి కొండపల్లి

గజపతినగరం: విజయనగరం జిల్లా గజపతినగరo పార్టీ కార్యాలయంలో ప్రజాదర్బార్ వచ్చిన ఆర్జీలను వేగవంతంగా పరిష్కరించాలని రాష్ట్ర సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యతరహ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ ఆదేశించారు.

ఆదివారం వివిధ సమస్యల నిమిత్తం మండలం నుండి 54 అర్జీలు వచ్చినట్లు కార్యాలయ సిబ్బంది తెలిపారు. ప్రజాదర్బార్ లో వచ్చిన సమస్యలను పరిశీలించి వెనువెంటనే పరిష్కరించడం ద్వారా ప్రజలకు న్యాయం జరుగుతుందని పేర్కొన్నారు.

ఈ కార్యక్రమంలో వివిధ శాఖల అధికారులు, ప్రజా ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.

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G.BHASKARA RAO, GAJAPATINAGARAM

G.BHASKARA RAO, GAJAPATINAGARAM

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