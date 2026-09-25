Vizianagaram: కొత్తవలసలో వీరసాగరం వరద భయం.. ఇళ్లలోకి చేరిన నీరు!
Vizianagaram: విజయనగరం జిల్లా కొత్తవలసలో వీరసాగరం నీరు ఇళ్లలోకి చేరడంతో ప్రజలు భయాందోళన చెందుతున్నారు. అధికారుల నిర్లక్ష్యంపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
Vizianagaram: విజయనగరం జిల్లా కొత్తవలస మండలం కొత్తవలస పట్టణ పరిధిలో కొత్తవలస సబ్బవరం రహదారిలో వరద నీరు చేస్తుండటంతో ప్రజలు భయాందోళన చెందుతున్నారు.
వీర సాగరం చెరువు నుంచి నీరు వదిలేస్తుండడంతో కాలువలు పూనుకుపోయి నీరు రహదారిపై ప్రవహిస్తూ ఇలలోకి వస్తుందని ప్రజల ఆందోళన చేస్తున్నారు.
1995లో వీర సాగరానికి గండిపడి 11 మంది జల సమాధి అయ్యారు. అప్పటి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు ఇదే ప్రాంతంలో పరిశీలించి బాధిత కుటుంబాలకు నష్ట పరిహారం కూడా చెల్లించారు.
మళ్లీ అది పనరావృతం అవుతుందా అని ప్రజలు ప్రశ్నిస్తున్నారు.
కొత్తవలస లో రహదారుల కాలవలు నిర్వహణ లేకపోవడం, ఇది తప్పుగా అనడం ఎత్తు తక్కువగా ఉండడం తదితరు కారణాలతో నీరు రోడ్డుపైకి వచ్చి ఇళ్లల్లోకి ప్రవేశిస్తుంది.
మీరు ఇలలోకి రావడంతో ప్రజలకు కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేస్తుందని ఆవేదన చెందుతున్నారు. అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు దీనిపై దృష్టి సారించడం లేదని కేవలం ఎన్నికలు వచ్చిన సమయంలో తప్ప తమను పట్టించుకోవడంలేదని వాపోతున్నారు.