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Vizianagaram: గజపతినగరంలో ఘనంగా శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీ 125వ వర్ధంతి

Vizianagaram: విజయనగరం గజపతినగరంలో భారతీయ జనసంఘ్ వ్యవస్థాపకులు డాక్టర్ శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీ 125వ వర్ధంతి కార్యక్రమాన్ని బీజేపీ శ్రేణులు ఘనంగా నిర్వహించాయి.

G.BHASKARA RAO, GAJAPATINAGARAM
Published on: 23 Jun 2026 2:27 PM IST
Vizianagaram
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Vizianagaram: గజపతినగరంలో ఘనంగా శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీ 125వ వర్ధంతి

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Vizianagaram: విజయనగరం జిల్లా గజపతినగరంలో భారత జాతి ముద్దుబిడ్డ, విద్యావేత్త, భారతీయ జనసంఘ్ వ్యవస్థాపకులు డా. శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీ గారి 125వ వర్ధంతి కార్యక్రమం భారతీయ జనతా పార్టీ మండల అధ్యక్షులు శ్రీ మేటికొట్టి భాస్కరరావు గారి ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించబడింది.

ఈ కార్యక్రమానికి రాష్ట్ర కార్యదర్శి శ్రీమతి రెడ్డి పావని గారు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి డా. శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీ గారి దేశభక్తి, త్యాగం,సేవలనుస్మరించుకున్నారుబీజేపీ పార్టీ నాయకులు, పదాధికారులు, కార్యకర్తలు పాల్గొని డా. శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీ గారికి ఘన నివాళులు అర్పించారు.

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G.BHASKARA RAO, GAJAPATINAGARAM

G.BHASKARA RAO, GAJAPATINAGARAM

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