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Parvathipuram: మన్యం జిల్లా కొత్త డీఎంహెచ్‌ఓగా డాక్టర్ విజయలక్ష్మి

Parvathipuram: పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా నూతన డీఎంహెచ్‌ఓగా డాక్టర్ పి. విజయలక్ష్మి బాధ్యతల స్వీకరణ. కలెక్టర్ ఎన్. ప్రభాకర రెడ్డిని కలిసి జిల్లా వైద్య సేవలపై చర్చ.

B.PRASAD, PARVATHIPURAM (MANYAM)
Updated on: 16 July 2026 7:52 PM IST
Parvathipuram
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Parvathipuram: మన్యం జిల్లా కొత్త డీఎంహెచ్‌ఓగా డాక్టర్ విజయలక్ష్మి

పార్వతీపురం: పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖాధికారిణి (DM&HO)గా బదిలీపై వచ్చిన డాక్టర్ పి. విజయలక్ష్మి గురువారం జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎన్. ప్రభాకర రెడ్డిని మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. ​కలెక్టరేట్‌లోని చాంబర్‌లో కలెక్టర్ గారికి పుష్పగుచ్ఛం మర్యాద పూర్వకంగా అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా తాము బాధ్యతలు స్వీకరించినట్లు కలెక్టర్‌కు నివేదించారు.

​ఆరోగ్య సేవలే పరమావధిగా పని చేస్తాం

జిల్లాలో గిరిజన ప్రాంతాలు ఎక్కువగా ఉన్నందున, ప్రజలందరికీ వైద్య సేవలు మరింత చేరువయ్యేలా నిరంతరం శ్రమిస్తానని ఈ సందర్భంగా నూతన డీఎంహెచ్‌ఓ కలెక్టర్‌కు తెలియజేశారు. ప్రభుత్వ ఆరోగ్య పథకాలను క్షేత్రస్థాయికి తీసుకెళ్లేందుకు ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపుతామన్నారు.

​ఈ భేటీలో జిల్లాలో ప్రస్తుతం అందుతున్న వైద్య సేవలు, కాలానుగుణంగా వచ్చే వ్యాధుల పట్ల తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై ప్రాథమికంగా చర్చించినట్లు తెలుస్తోంది. నూతన వైద్యాధికారిణిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన డాక్టర్ పి. విజయలక్ష్మికి కలెక్టర్ ఎన్. ప్రభాకర రెడ్డి అభినందనలు తెలుపుతూ, జిల్లా వైద్య రంగాన్ని మరింత బలోపేతం చేయాలని దిశా నిర్దేశం చేశారు.

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B.PRASAD, PARVATHIPURAM (MANYAM)

B.PRASAD, PARVATHIPURAM (MANYAM)

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