Parvathipuram: పార్వతీపురం 13న జిల్లా యువజన సలహా కమిటీ సమావేశం
Parvathipuram: పార్వతీపురంలో జూలై 13న జిల్లా యువజన సలహా కమిటీ త్రైమాసిక సమావేశం. యువత సాధికారత, ఉపాధి అవకాశాలపై చర్చించనున్న జిల్లా కలెక్టర్, అధికారులు.
పార్వతీపురం: కేంద్ర యువజన వ్యవహారాలు మరియు క్రీడల మంత్రిత్వ శాఖ, మేరా యువ భారత్ (మై భారత్) ఆధ్వర్యంలో జిల్లా యువజన కార్యక్రమాల సలహా కమిటీ (DACYP) త్రైమాసిక సమావేశాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు, కలెక్టర్ అధ్యక్షత ఈనెల 13న ఉదయం 11 గంటలకు కలెక్టరేట్లోని గ్రీవెన్స్ హాల్లో నిర్వహించనున్నట్లు జిల్లా యువజన అధికారి ప్రేమ్ భరత్ కుమార్ గురువారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.
2026–27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి జిల్లాలో అమలు చేస్తున్న మై భారత్ యువజన కార్యక్రమాలు, యువత సాధికారత, నైపుణ్యాభివృద్ధి, స్వచ్ఛంద సేవా కార్యక్రమాలు, ఉపాధి అవకాశాలు, సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల విస్తరణ, ప్రభుత్వ శాఖల సమన్వయంతో చేపట్టాల్సిన కార్యాచరణపై సమగ్రంగా చర్చించనున్నట్టు పేర్కొన్నారు.
ఈ సమావేశానికి జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ, జిల్లా పరిషత్, డీఆర్డీఏ, పరిశ్రమల శాఖ, జిల్లా ఉపాధి శాఖ, యువజన సేవలు, సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ, నైపుణ్యాభివృద్ధి శాఖ, రెడ్క్రాస్ సొసైటీ, ఎన్ఎస్ఎస్, ఎన్సీసీ, భారత్ స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్, పీఆర్ఐలు, లీడ్ బ్యాంక్తో పాటు జిల్లా యువజన సలహా కమిటీ సభ్యులు హాజరుకానున్నారని వివరించారు.
జిల్లాలో యువతకు ఉపయోగపడే కార్యక్రమాల సమర్థవంతమైన అమలు కోసం సంబంధిత అధికారులు, కమిటీ సభ్యులు తప్పనిసరిగా సమావేశానికి హాజరై విలువైన సూచనలు అందించాలని జిల్లా యువజన అధికారి కోరారు. ఈ సమావేశం ద్వారా వివిధ శాఖల సమన్వయంతో యువత అభివృద్ధికి మరింత కార్యాచరణ రూపొందించనున్నట్లు ఆయన ఆ ప్రకటనలో తెలిపారు.