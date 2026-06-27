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Parvathipuram: సబ్ జైలును సందర్శించిన కలెక్టర్, ఎస్పీ, న్యాయమూర్తి

Parvathipuram: మన్యం జిల్లా సబ్ జైలును ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేసిన కలెక్టర్ డా. ఎన్. ప్రభాకర రెడ్డి, ఎస్పీ, జడ్జి. ఖైదీల వసతులు, భోజన నాణ్యత, వైద్య సేవలపై పర్యవేక్షణ.

B.PRASAD, PARVATHIPURAM (MANYAM)
Published on: 27 Jun 2026 6:06 PM IST
Parvathipuram
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Parvathipuram: సబ్ జైలును సందర్శించిన కలెక్టర్, ఎస్పీ, న్యాయమూర్తి

పార్వతీపురం: పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా కలెక్టర్ డా. ఎన్. ప్రభాకర రెడ్డి, ఎస్పీ ఎస్ వి మాధవరెడ్డి, రెండవ అదనపు జిల్లా న్యాయమూర్తి ఎం మధురీతో కలసి శనివారం సబ్ జైలును సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా జైలులోని వివిధ విభాగాలను పరిశీలించి ఖైదీలకు కల్పిస్తున్న వసతులు, పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ, భోజన నాణ్యత, వైద్య సేవలు, తాగునీటి సౌకర్యాలను పరిశీలించారు.

జైలు నిర్వహణపై అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్న కలెక్టర్, ఖైదీలకు ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం అన్ని సౌకర్యాలు అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. జైలు పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచడంతో పాటు ఖైదీల ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలని ఆదేశించారు.ఖైదీల పునరావాసానికి దోహదపడే నైపుణ్యాభివృద్ధి, విద్యా, అవగాహన కార్యక్రమాలను మరింత సమర్థవంతంగా నిర్వహించాలని సూచించారు. జైలు నిర్వహణలో ఎలాంటి నిర్లక్ష్యానికి తావులేకుండా అధికారులు నిరంతరం పర్యవేక్షణ చేపట్టాలని తెలిపారు.

ఈ తనిఖీలో జైలు సూపరింటెండెంట్‌తో పాటు జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి, ​జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖాధికారి,​ఆర్అండ్బి ఈఈ, సోషల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్,​జిల్లా ఉపాధి కల్పనాధికారి, ​జిల్లా పరిశ్రమల శాఖ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ సంబంధిత అధికారులు పాల్గొన్నారు.

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B.PRASAD, PARVATHIPURAM (MANYAM)

B.PRASAD, PARVATHIPURAM (MANYAM)

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