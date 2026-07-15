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Parvathipuram: ‘క్లీన్ పార్వతీపురం’ లక్ష్యంగా పటిష్ట చర్యలు

Parvathipuram: పార్వతీపురం మున్సిపాలిటీ పరిధిలో పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ, సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ నిరోధం మరియు ఆక్రమణల తొలగింపుపై జిల్లా కలెక్టర్ కీలక సమీక్ష.

B.PRASAD, PARVATHIPURAM (MANYAM)
Published on: 15 July 2026 12:14 PM IST
Parvathipuram
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Parvathipuram: ‘క్లీన్ పార్వతీపురం’ లక్ష్యంగా పటిష్ట చర్యలు

పార్వతీపురం: మున్సిపాలిటీ పరిధిలో వివిధ విభాగాల అధికారులు, సిబ్బంది వారి విధులను సక్రమంగా నిర్వహించాలని, విధి నిర్వహణలో అలసత్వం, నిర్లక్ష్యం వహించే సిబ్బందిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుందని జిల్లా కలెక్టర్ మరియు మున్సిపాలిటీ ప్రత్యేక అధికారి డా. ప్రభాకర రెడ్డి హెచ్చరించారు.మంగళవారం మధ్యాహ్నం కలెక్టర్ క్యాంపు కార్యాలయం నుండి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మున్సిపాలిటీ పరిపాలనపై సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు.

ఈ కాన్ఫరెన్స్ లో జాయింట్ కలెక్టర్ ఆర్ వైశాలి ఉన్నారు. విభాగాలు వారీగా సమీక్ష నిర్వహిస్తూ రోడ్లు, చెరువులలో ఆక్రమణలు పై చర్యలు తీసుకోవడంలో నిర్లక్ష్యం వహించడంపై ప్లానింగ్ అధికారులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. 428 రోడ్డు ఆక్రమణలు, 264 చెరువులలో ఆక్రమణలపై వెంటనే చర్యలు తీసుకొని నివేదిక సమర్పించాలని అదేశించారు. అనధికార కట్టడాలను నిర్మాణ దశలోనే అడ్డుకోవాలని, అక్రమ నిర్మాణాల సమాచారాన్ని సకాలంలో అందజేయని మున్సిపల్ కమిషనర్ ను జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశించారు.

నగరంలో సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ పూర్తిగా నిరోదించాలన్నారు. దోమలు నివారణ కు లార్వా గుర్తింపు ప్రక్రియ సక్రమంగా నిర్వహించాలని, ప్రతి శుక్రవారం నిర్వహించే డ్రై డే కార్యక్రమాన్ని అన్ని సచివాలయాల పరిధిలో సక్రమంగా నిర్వహించి నివేదిక అందజేయాలన్నారు.పారిశుధ్య పర్యవేక్షణకు పట్టణంలో ఏర్పాటు చేసిన సీసీ కెమెరాలు పరిశీలించి రోడ్లపై చెత్తను వేస్తున్న వారిని గుర్తించి వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని తెలిపారు.

కొత్తవలస, 25 వార్డు, ఎన్ పి అగ్రహారం చెరువులలో సుందరీకరణ పనులు పూర్తయ్యాయని అధికారులు తెలుపగా, పాత్రుని కోనేరు చెరువు సుందరీకరణ పనులు కూడా వారం రోజులలో పూర్తి చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశించారు. నూరు శాతం రెవెన్యూ వసూళ్లు సాధించాలని, అనుమతులు సకాలంలో మంజూరు చేయాలన్నారు. నిబంధనల ప్రకారం ప్రతి విభాగం, ప్రతి ఉద్యోగి వారి యొక్క విధులు సక్రమంగా నిర్వహించాలని జిల్లా కలెక్టర్ సూచించారు. నిబంధనల అమలులో నిర్లక్ష్యం, అలసత్వం కూడదని తెలిపారు.

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B.PRASAD, PARVATHIPURAM (MANYAM)

B.PRASAD, PARVATHIPURAM (MANYAM)

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