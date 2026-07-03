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Cheepurupalli: చీపురుపల్లిలో ఎమ్మెల్యే కిమిడి కళావెంకటరావు గ్రీవెన్స్

Cheepurupalli: విజయనగరం జిల్లా చీపురుపల్లి ఎమ్మెల్యే కిమిడి కళావెంకటరావు తన కార్యాలయంలో గ్రీవెన్స్ కార్యక్రమం నిర్వహించారు.

G SIMHACHALAM, CHIPURPALLY
Published on: 3 July 2026 5:35 PM IST
Cheepurupalli
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Cheepurupalli: చీపురుపల్లిలో ఎమ్మెల్యే కిమిడి కళావెంకటరావు గ్రీవెన్స్

చీపురుపల్లి: నియోజకవర్గ ప్రజల సమస్యలను ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకుని, వాటిని పరిష్కరించడమే కూటమి ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యమని చీపురుపల్లి శాసనసభ్యులు శ్రీ కిమిడి కళావెంకటరావు పేర్కొన్నారు. శుక్రవారం చీపురుపల్లిలోని తన కార్యాలయంలో ఆయన గ్రీవెన్స్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు.

వివిధ మండలాల నుంచి వచ్చిన ప్రజలు తమ సమస్యలను ఎమ్మెల్యే దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. ముఖ్యంగా:

- పింఛన్ల మంజూరులో సాంకేతిక సమస్యలు

- తాగునీరు మరియు డ్రైనేజీ సమస్యలు

- రైతులకు సాగునీటి ఇబ్బందులు

- వ్యక్తిగత సహాయం, ఆరోగ్య శ్రీ సమస్యలు

ప్రజల నుంచి అర్జీలు స్వీకరించిన ఎమ్మెల్యే, అక్కడికక్కడే సంబంధిత అధికారులతో ఫోన్లో మాట్లాడారు. నిబంధనల మేరకు అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికీ న్యాయం జరగాలని, సమస్యల పరిష్కారంలో జాప్యం వహించకూడదని ఆదేశించారు.

ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, "గత ప్రభుత్వ పాలనలో ప్రజలు పడ్డ ఇబ్బందులను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ప్రస్తుత కూటమి ప్రభుత్వం ప్రతి ఇంటికీ సంక్షేమ పథకాలను చేరవేసేలా కృషి చేస్తోంది. నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి, ప్రజల సంక్షేమానికి నేను నిరంతరం అందుబాటులో ఉంటాను. ప్రతి వినతిని పరిష్కరించే వరకు పర్యవేక్షిస్తాను" అని హామీ ఇచ్చారు.

ఈ కార్యక్రమంలో మండల స్థాయి నాయకులు, కార్యకర్తలు మరియు పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు పాల్గొన్నారు.

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G SIMHACHALAM, CHIPURPALLY

G SIMHACHALAM, CHIPURPALLY

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