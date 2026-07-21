Bobbili: ఢిల్లీలో విద్యార్థులపై లాఠీచార్జి బొబ్బిలిలో సిఐటియు రాస్తారోకో!
Bobbili: ఢిల్లీలో విద్యార్థులపై దాడికి నిరసనగా బొబ్బిలి కోరాడ వీధి జంక్షన్లో సిఐటియు రాస్తారోకో. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాకు డిమాండ్.
Bobbili: కేంద్రంలో బిజెపి ప్రభుత్వం కాదు కాదు బ్రిటిష్ జమల పార్టీ
ఢిల్లీలో విద్యార్థులపై లాఠీచార్జి తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం.
సిఐటియు జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు పి శంకర్రావు మాట్లాడుతూ.. నీట్ పేపర్, సి బి ఎస్ సి లీకేజీలపై బొద్దింకల జనతా పార్టీ గత నెల రోజులుగా ఈ పేపర్ లీకేజీలపై తక్షణమే కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని అనేక రూపాలలో ఆందోళన, పోరాటాలు జరుపుతున్నారు. కేంద్రంలో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఏమాత్రం మానవత్వం లేకుండా మంత్రి చేత రాజీనామా చేయించడం లేదు. ప్రభుత్వం అయినా డిస్మిస్ చేయడం లేదు. అని అన్నారు.
నీట్ పేపర్ లీకేజీ లో 20 మంది చిన్న పిల్లలు విద్యార్థులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న ఈ ప్రభుత్వానికి కనీసం మానవత్వం లేకుండా పోయిందని అన్నారు. మోడీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుండి ఎన్నికల వ్యవస్థను, న్యాయవ్యవస్థను, పార్లమెంటును, చివరకు విద్యా వ్యవస్థను సర్వ నాశనం చేస్తున్నారు. వీళ్లకు నైతిక విలువలు ఎక్కడా కనిపించడం లేదని అన్నారు. ప్రజలు ఓటు వేసినంతవరకే మీ బాధ్యత తర్వాత మేము అధికారంలోకి వచ్చాక మేము రాజ్యాంగాన్ని గౌరవించం, ఏ వ్యవస్థల్ని గౌరవించం మేము ఈ దేశాన్ని సర్వనాశనం చేస్తాం దోచుకుంటాం అనే పద్ధతుల్లో వీరి పరిపాలన సాగుతుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
మన రాష్ట్రంలో ముగ్గురు నాయకులు ఈ రాష్ట్ర ప్రజల్ని ఉద్ధరిస్తామని ఉపన్యాసాలు చేస్తారు. మోడీకి భజన చేస్తారు తప్ప ఈ రాష్ట్ర యువత రాష్ట్ర భవిష్యత్తు ఏమాత్రం పట్టదని అన్నారు. వీళ్ళు చెప్పిన మాటలు పచ్చి అబద్ధాలు అని అన్నారు. ప్రజలు వేసిన ఓట్లతో అధికారంలోకి వచ్చి రాజ్యాంగం మీద ప్రమాణం చేసి ఆ రాజ్యాంగాన్ని తగలబెడుతున్న ఈ పాలకులను నిలదీయాల్సిన అవసరం ప్రజలపై ఉందని అన్నారు. ఈ నిరసన కార్యక్రమంలో సిఐటియు నాయకులు బంగారి యుగంధర్ జి శంకర్రావు మంగళగిరి ప్రసాద్ జె ఏడుకొండలు, జె. రామారావు జి గౌరీ కార్మికులు పాల్గొన్నారు.