Bobbili: బొబ్బిలి గ్రోత్ సెంటర్ కాలుష్యంతో గ్రామాల ఆగ్రహం
Bobbili: బొబ్బిలి గ్రోత్ సెంటర్ కంపెనీల కాలుష్యంతో ప్రజల ఇక్కట్లు. స్థానికులకు ఉద్యోగాలివ్వకుండా, కార్మిక చట్టాలను కాలరాస్తున్న యాజమాన్యంపై సిఐటియు నేతల ఆగ్రహం.
బొబ్బిలి: గ్రోత్ సెంటర్ చుట్టూ ఉన్న గ్రామాలు పొల్యూషన్ విషపు కోరల్లో ప్రజలు జీవిస్తున్నారని సిఐటియు జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు పి. శంకర్రావు అన్నారు. బి. యుగంధర్ సింగిరెడ్డి గోపాల్ పరిశీలనలో స్థానికులకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వకుండా ఎవ్రీసైన్ ప్లే వుడ్ కంపెనీలో 150 మంది కార్మికులు పనిచేస్తున్నారు.
ఇందులో ఒక్కరంటే ఒక్కరు స్థానికులు లేరు. కంపెనీ లోపల చిన్న గదులు కట్టి బయట రాష్ట్రాల కార్మికుల కుటుంబాలకు ఎటువంటి సౌకర్యాలు లేకుండా అత్యంత దారుణమైన పరిస్థితుల్లో జీవిస్తున్నారు. ఇది ముమ్మాటికీ మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనే లేబర్ అధికారులు ఫ్యాక్టరీ ఇన్స్పెక్టర్ ఎవరు పట్టించుకోవడం లేదు.
పట్టించుకున్న యజమాని ఇచ్చిన డబ్బులకు కక్కుర్తి పడి కార్మిక వర్గానికి ద్రోహం చేస్తున్నారు. కార్మికులకు కనీస వేతనం ఈఎస్ఐ పిఎఫ్ బోనస్ లాంటి చట్టపరంగా ఇవ్వడం లేదు. రోజుకు 12 గంటలు పని చేయించుకుంటూ యాజమాన్యం కోట్ల రూపాయలు లాభాలు గడిస్తున్నారు. భూములు కోల్పోయిన స్థానికులకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వరు కానీ వీళ్లు వెదజల్లే పొల్యూషన్ కు రోగాలకు బలైపోవాలా ?
గ్రోత్ సెంటర్ చుట్టూ ఉన్న గ్రామాలలో చాలామంది యువకులు పనులు లేక ఇబ్బందులు పడుతున్న పరిస్థితి ఉన్నది. కోట్లాది రూపాయలు లాభాలు యాజమానికి కమిషన్లు నాయకులకు జబ్బులు ప్రజలకు ఇది నేడు గ్రోత్ సెంటర్ పరిస్థితి. స్థానికులకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వకుండా పొల్యూషన్ అరికట్టాలని కార్మిక హక్కులను కాలరాస్తున్న యాజమాన్యం పైన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు.