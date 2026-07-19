Bhogapuram: ఆగస్టు 1న భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ ప్రారంభం
Bhogapuram: ఆగస్టు 1న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ చేతుల మీదుగా భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభం కానుంది.
Bhogapuram: ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధిలో మరో కీలక ఘట్టానికి రంగం సిద్ధమైంది. విజయనగరం జిల్లా భోగాపురంలో నిర్మించిన అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఆగస్టు 1న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ చేతుల మీదుగా ప్రారంభం కానుంది. దశాబ్ద కాలంగా చర్చల్లో ఉన్న ఈ ప్రాజెక్టు ఇప్పుడు సాకారం కావడంతో ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల్లో కొత్త ఆశలు చిగురిస్తున్నాయి. రవాణా సౌకర్యానికే పరిమితం కాకుండా పారిశ్రామిక, పర్యాటక, వాణిజ్య రంగాల్లో భారీ మార్పులకు ఈ విమానాశ్రయం కేంద్ర బిందువుగా మారుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
*2014లో ప్రారంభమైన కల.. ఇప్పుడు సాకారం*
భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ ఆలోచన 2014లో అప్పటి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ హయాంలో రూపుదిద్దుకుంది. విశాఖపట్నం విమానాశ్రయంపై పెరుగుతున్న ఒత్తిడి, భవిష్యత్ అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఉత్తరాంధ్రకు ప్రత్యేక అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం అవసరమని నిర్ణయించారు.తర్వాత పలు దశల్లో భూముల సేకరణ, అనుమతులు, నిర్మాణ ప్రక్రియలు కొనసాగాయి. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పనులను వేగవంతం చేసి నిర్ణీత కాలంలో పూర్తి చేసే దిశగా చర్యలు చేపట్టింది. ఆధునిక సౌకర్యాలతో, అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా విమానాశ్రయాన్ని తీర్చిదిద్దారు.
*ఉత్తరాంధ్రకు మణిహారంగా భోగాపురం*
భోగాపురం ఎయిర్ పోర్ట్ కేవలం ఒక విమానాశ్రయం మాత్రమే కాదని.. ఉత్తరాంధ్ర ఆర్థిక ముఖచిత్రాన్ని మార్చే ప్రాజెక్టుగా ప్రభుత్వం చెబుతోంది. విశాఖపట్నం, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం జిల్లాలకు ఇది కీలక కనెక్టివిటీ కేంద్రంగా మారనుంది.విమాన రాకపోకలు ప్రారంభమైన తర్వాత పెట్టుబడులు ఆకర్షించే అవకాశాలు పెరుగుతాయని అంచనా. అంతర్జాతీయ వ్యాపార సంస్థలు, పరిశ్రమలు, సేవా రంగ సంస్థలు ఉత్తరాంధ్ర వైపు దృష్టి సారించే అవకాశం ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
*ఎయిర్ పోర్టుతో పెరగనున్న ఆర్థిక కార్యకలాపాలు*
విమానాశ్రయం అందుబాటులోకి రావడంతో ఈ ప్రాంతంలో ఆర్థిక కార్యకలాపాలు వేగం పుంజుకునే అవకాశం ఉంది. విమానయాన రంగానికి అనుబంధంగా అనేక ఉపాధి అవకాశాలు ఏర్పడనున్నాయి.కార్గో సేవలు, లాజిస్టిక్స్ హబ్లు, హోటళ్లు, రవాణా వ్యవస్థలు, వ్యాపార కేంద్రాలు అభివృద్ధి చెందే అవకాశం ఉంది. ప్రత్యక్షంగా విమానాశ్రయంలో ఉద్యోగాలు మాత్రమే కాకుండా పరోక్షంగా వేలాది మందికి ఉపాధి అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది.
*శంషాబాద్ తరహాలో అభివృద్ధి మార్పులు*
హైదరాబాద్లో శంషాబాద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఏర్పాటుతో ఆ ప్రాంతంలో వచ్చిన అభివృద్ధిని సీఎం చంద్రబాబు ప్రస్తావించారు. అదే తరహాలో భోగాపురం కూడా ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి కొత్త దిశ చూపుతుందని ఆయన అన్నారు.
విమానాశ్రయం చుట్టూ కొత్త నగర అభివృద్ధి, వాణిజ్య కేంద్రాలు, పరిశ్రమలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. విశాఖ ఎకనామిక్ రీజియన్లో భోగాపురం కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని ప్రభుత్వం అంచనా వేస్తోంది.
*పోర్టులు.. హైవేలు.. పరిశ్రమలు.. ఎయిర్ పోర్టుతో కొత్త దశ*
ఉత్తరాంధ్రలో ఇప్పటికే ఉన్న పోర్టులు, జాతీయ రహదారులు, పారిశ్రామిక అవకాశాలకు భోగాపురం విమానాశ్రయం మరింత బలం చేకూర్చనుంది.విశాఖపట్నం పోర్టు, భవిష్యత్ పారిశ్రామిక కారిడార్లు, పర్యాటక ప్రాంతాలకు అంతర్జాతీయ కనెక్టివిటీ పెరగనుంది. సాగునీటి ప్రాజెక్టులు, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధితో కలిసి ఉత్తరాంధ్ర సమగ్ర అభివృద్ధికి ఇది దోహదపడుతుందని ప్రభుత్వం చెబుతోంది.
*పర్యాటక రంగానికి కొత్త ఊపు*
ఉత్తరాంధ్రలో ఎన్నో ప్రకృతి, చారిత్రక పర్యాటక ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. అరకు లోయ, బొర్రా గుహలు, సింహాచలం, తీర ప్రాంతాలు, గిరిజన సంస్కృతి వంటి ప్రత్యేకతలు ఈ ప్రాంతానికి ఉన్నాయి.అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం అందుబాటులోకి వస్తే దేశ, విదేశీ పర్యాటకుల రాక పెరిగే అవకాశం ఉంది. పర్యాటక రంగంపై ఆధారపడిన చిన్న వ్యాపారులు, స్థానిక కళాకారులు, హోటల్ రంగానికి కూడా ప్రయోజనం కలగనుంది.
*ఆంధ్ర సంస్కృతి ప్రతిబింబించేలా ఎయిర్ పోర్ట్*
భోగాపురం విమానాశ్రయం కేవలం ఆధునిక సదుపాయాలకు మాత్రమే కాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు ప్రతిబింబంగా ఉండాలని సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు.
విమానాశ్రయంలోని ప్రతి విభాగంలో రాష్ట్ర కళలు, హస్తకళలు, గిరిజన సంస్కృతిని ప్రతిబింబించేలా ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రయాణికులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రత్యేకతలు పరిచయం అయ్యే విధంగా డిజైన్ ఉండాలని సూచించారు.
*ప్రారంభోత్సవం చరిత్రలో నిలిచేలా ఏర్పాట్లు*
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేతుల మీదుగా జరిగే ప్రారంభ కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలు గర్వించేలా కార్యక్రమం ఉండాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు.ప్రతి కుటుంబం, ప్రతి పౌరుడు ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వామి కావాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. విద్యార్థులు, యువత, ప్రజలను భాగస్వాములను చేస్తూ ప్రారంభోత్సవాన్ని ఒక పండుగలా నిర్వహించాలని సూచించారు.
*8 కీలక అనుమతులు పూర్తి*
విమానాశ్రయ కార్యకలాపాలు ప్రారంభించేందుకు అవసరమైన కీలక అనుమతులు ఇప్పటికే పొందినట్లు అధికారులు సమీక్షలో వివరించారు. నిర్మాణ సంస్థ జీఎంఆర్ ప్రతినిధులు విమానాశ్రయంలోని టెర్మినల్, రన్వే, ప్రయాణికుల సౌకర్యాలు, ఇతర మౌలిక వసతుల వివరాలను వెల్లడించారు.విమాన రాకపోకలకు అవసరమైన అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయని అధికారులు తెలిపారు.
*ఉత్తరాంధ్ర భవిష్యత్తుకు కొత్త మార్గం*
భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభంతో ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధిలో కొత్త అధ్యాయం ప్రారంభం కానుంది. మౌలిక సదుపాయాలు, పెట్టుబడులు, ఉద్యోగాలు, పర్యాటకం, వ్యాపార రంగాల్లో వేగవంతమైన మార్పులు వస్తాయని ప్రభుత్వం ఆశిస్తోంది.
ఒకప్పుడు అభివృద్ధిలో వెనుకబడిన ప్రాంతంగా ఉన్న ఉత్తరాంధ్ర ఇప్పుడు కొత్త అవకాశాల దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. పోర్టులు, హైవేలు, పరిశ్రమలు, పర్యాటక ప్రాజెక్టులతో పాటు భోగాపురం ఎయిర్ పోర్ట్ చేరడంతో ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధి పథంలో మరింత వేగంగా ముందుకు సాగనుంది. “ఉత్తరాంధ్ర ఇక అన్ స్టాపబుల్” అనే లక్ష్యానికి భోగాపురం విమానాశ్రయం కీలక మైలురాయిగా నిలవనుంది.