Manyam: ఆంధ్ర–ఒడిశా సరిహద్దులో సారా తయారీ కేంద్రాలపై సంయుక్త దాడులు
Manyam: ప్రతిష్టాత్మకంగా అమలు చేస్తున్న నవోదయం 2.0 కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆంధ్ర–ఒడిశా సరిహద్దు గ్రామాల్లో ఎక్సైజ్ అధికారులు ఉమ్మడిగా భారీ తనిఖీలు నిర్వహించారు.
మన్యం: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న నవోదయం 2.0 కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆంధ్ర–ఒడిశా సరిహద్దు గ్రామాల్లో నాటు సారా తయారీ కేంద్రాలపై ఎక్సైజ్ అధికారులు విస్తృత తనిఖీలు నిర్వహించారు.పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ బి. శ్రీనాథుడు ఆదేశాల మేరకు, అసిస్టెంట్ ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ ఎ. సంతోష్ ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం ఒడిశా ఎక్సైజ్ అధికారుల సహకారంతో అనిజ, వలవ గ్రామాల్లో సంయుక్త దాడులు చేపట్టారు.
ఈ దాడుల్లో నాటు సారా తయారీ కోసం సిద్ధంగా ఉంచిన సుమారు 11,000 లీటర్ల పులిసిన బెల్లపు ఊటను గుర్తించి ధ్వంసం చేశారు. అలాగే బట్టీలలో తయారు చేసి డ్రమ్ముల్లో నిల్వ ఉంచిన 220 లీటర్ల నాటు సారాను కూడా అధికారుల సమక్షంలో నాశనం చేశారు.దాడుల్లో పార్వతీపురం టాస్క్ ఫోర్స్ ఇన్స్పెక్టర్ వీవీఎస్ శేఖర్ బాబు, సీతానగరం, చీపురుపల్లి ఎక్సైజ్ స్టేషన్ సిబ్బంది, విజయనగరం ఎన్ఫోర్స్మెంట్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ రాజశ్రీ బృందం, కురుపాం ఎక్సైజ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ జె. రాజశేఖర్తో పాటు ఇతర సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
ఈ సందర్భంగా అధికారులు మాట్లాడుతూ, ఆంధ్ర–ఒడిశా సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో నాటు సారా తయారీ, రవాణా, విక్రయాలపై నిరంతర నిఘా కొనసాగిస్తున్నామని తెలిపారు. ఒడిశా పోలీసు, ఎక్సైజ్ శాఖల సహకారంతో సంయుక్తంగా చర్యలు చేపడుతున్నామని పేర్కొన్నారు.నాటు సారా తయారీ, రవాణా లేదా విక్రయాలకు సంబంధించిన సమాచారం తెలిసిన ప్రజలు 6302936599 నంబర్కు ఫిర్యాదు చేయాలని, సమాచారం అందించిన వారి వివరాలను గోప్యంగా ఉంచుతామని అధికారులు తెలిపారు.