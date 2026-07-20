Anakapalli: అక్రమ మైనింగ్పై వైసీపీ సమరశంఖం.. చలో పంచదార్లకు పిలుపు!
Anakapalli: అనకాపల్లి జిల్లా ఎలమంచిలి పంచదార్లలో అక్రమ మైనింగ్కు వ్యతిరేకంగా వైసీపీ నేత కరణం ధర్మశ్రీ రేపు 'చలో పంచదార్ల' నిరసన కార్యక్రమానికి పిలుపునిచ్చారు.
అనకాపల్లి: అనకాపల్లి జిల్లా ఎలమంచిలి నియోజకవర్గంలోని పంచదార్ల క్షేత్ర పరిరక్షణ కోసం మంగళవారం నిర్వహించనున్న 'చలో పంచదార్ల' కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులకు ఎలమంచిలి నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త కరణం ధర్మశ్రీ, పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు బొడ్డెడ ప్రసాద్ పిలుపునిచ్చారు.
సోమవారం అనకాపల్లిలోని వైసీపీ జిల్లా కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో వారు మాట్లాడుతూ, పంచదార్ల క్షేత్ర పవిత్రతను అక్రమ మైనింగ్ తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తోందని ఆరోపించారు. ఎంపీ సీఎం రమేష్తో పాటు ఆయనకు సంబంధించిన వ్యక్తులు కొండలను తవ్వి పుణ్యక్షేత్రాన్ని బురదమయం చేస్తున్నారని విమర్శించారు.
ఈ విషయాన్ని రాష్ట్ర స్థాయి అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లినా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదని ధర్మశ్రీ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సంపద సృష్టిస్తామని చెప్పిన కూటమి ప్రభుత్వం ప్రజా ప్రయోజనాల కంటే వ్యక్తిగత ప్రయోజనాలకే ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని ఆరోపించారు.
పంచదార్లలో కొండలను భారీ స్థాయిలో తవ్వడం వల్ల పుణ్యధారలు కలుషితమవుతున్నాయని, పురావస్తు శాఖ కూడా పరిస్థితిపై నివేదిక ఇచ్చినా ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేదన్నారు. చోళుల కాలం నాటి చారిత్రక దేవాలయం నేడు ప్రమాదంలో పడటానికి అక్రమ మైనింగ్ ప్రధాన కారణమని పేర్కొన్నారు.
మైనింగ్కు అనుమతించిన పరిమితిని దాటి లక్షల క్యూబిక్ మీటర్ల మేర తవ్వకాలు జరిగాయని, భూమి ఉపరితలాన్ని సమం చేయడానికి ఇచ్చిన అనుమతులను దుర్వినియోగం చేసి భూగర్భాన్ని సైతం తవ్వేస్తున్నారని ఆరోపించారు. అధికార యంత్రాంగం కూడా పాలకుల ఒత్తిడితో చర్యలు తీసుకోవడం లేదని విమర్శించారు.
హిందూ ధర్మ పరిరక్షణ గురించి మాట్లాడే నాయకులు ఈ అంశంపై ఎందుకు స్పందించడం లేదని ప్రశ్నించిన ధర్మశ్రీ, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ వ్యవహారంపై దృష్టి సారించాలని కోరారు.
పంచదార్లను పూర్తిస్థాయి 'నో మైనింగ్ జోన్'గా ప్రకటించే వరకు తమ పోరాటం కొనసాగుతుందని స్పష్టం చేసిన ఆయన, మంగళవారం నిర్వహించే 'చలో పంచదార్ల' కార్యక్రమంలో పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు.