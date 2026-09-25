Vizag: జోరువానలో విశాఖ దక్షిణ ఎమ్మెల్యే పర్యటన!
Vizag: విశాఖ దక్షిణలో భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ఎమ్మెల్యే వంశీకృష్ణ లోతట్టు ప్రాంతాల్లో పర్యటించారు. ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకుని అభివృద్ధికి హామీనిచ్చారు.
Vizag: ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాల నేపథ్యంలో దక్షిణ నియోజకవర్గంలోని 30, 41 వార్డుల పరిధిలోని లోతట్టు ప్రాంతాల్లో జనసేన పార్టీ విశాఖ నగర అధ్యక్షులు, దక్షిణ నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు శ్రీ వంశీకృష్ణ శ్రీనివాస్ గారు గురువారం పర్యటించారు. జ్ఞానాపురం, ఎర్రిగడ్డ పరిసర ప్రాంతాలతో పాటు 30వ వార్డులోని వార్డు బాయ్ లైన్ ప్రాంతాల్లో పర్యటించి స్థానిక ప్రజలను కలిసి వారి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు.
లోతట్టు ప్రాంతాల్లో వర్షపు నీటితో జలమయమైన ఇళ్లను ఎమ్మెల్యే స్వయంగా పరిశీలించారు. ఎర్రిగడ్డ ప్రాంతంలో అధికారులతో కలిసి జరుగుతున్న పనులను పరిశీలించి, ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా తక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు. గెడ్డల్లో పేరుకుపోయిన పూడికను ఎప్పటికప్పుడు తొలగిస్తూ నీటి ప్రవాహానికి ఆటంకం లేకుండా చూడాలని సూచించారు.
అనంతరం జ్ఞానాపురం ప్రాంతంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ప్రజలను కలిసి వర్షాల కారణంగా ఎదురవుతున్న సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. 30వ వార్డు పరిధిలోని వార్డు బాయ్ లైన్లోనూ ఎమ్మెల్యే ఇంటింటికీ వెళ్లి స్థానికుల సమస్యలను తెలుసుకున్నారు. వర్షాల కారణంగా ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా అధికారులు, స్థానిక నాయకులతో సమన్వయం చేసుకుంటూ అవసరమైన అన్ని ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు.
వార్డు బాయ్ లైన్ అభివృద్ధికి ప్రత్యేక ప్రణాళిక
ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే వంశీకృష్ణ శ్రీనివాస్ గారు మాట్లాడుతూ.. వార్డు బాయ్ లైన్ ప్రజలు ఎన్నో ఏళ్లుగా ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపేందుకు చర్యలు చేపడుతున్నామని తెలిపారు. నియోజకవర్గంలో వెలంపేట–లక్ష్మీనగర్లో నిర్మిస్తున్న గృహాల తరహాలోనే వార్డు బాయ్ లైన్ ప్రాంతంలో కూడా త్వరలో గృహ నిర్మాణానికి చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు.
వార్డు బాయ్ లైన్ను గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా అభివృద్ధి చేసి, స్థానిక ప్రజలకు అవసరమైన మౌలిక వసతులు, మెరుగైన సదుపాయాలు కల్పించేందుకు కృషి చేస్తామని తెలిపారు. ఏళ్ల తరబడి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న ప్రజలకు శాశ్వత ఊరట కలిగించేలా కూటమి ప్రభుత్వం తరఫున ప్రత్యేక చర్యలు చేపడతామని ఎమ్మెల్యే స్పష్టం చేశారు.
ప్రజల సమస్యలను నేరుగా తెలుసుకుని, వాటి పరిష్కారానికి అధికారులతో సమన్వయం చేస్తూ నిరంతరం పర్యటిస్తామని ఎమ్మెల్యే తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక కూటమి నాయకులు, కార్యకర్తలు, అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.