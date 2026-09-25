Visakhapatnam: హోం మంత్రి వంగలపూడి అనితను కలిసిన టీడీపీ నేత చిన్న శ్రీను
Visakhapatnam: విశాఖపట్నంలో హోం మంత్రి వంగలపూడి అనితను కలిసిన టీడీపీ నేత చిన్న శ్రీను. విజయనగరం జిల్లా రాజకీయాలపై మంత్రికి చర్చ.
విశాఖపట్నం: విశాఖపట్నంలో హోం మంత్రి వంగలపూడి అనితను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన విజయనగరం జిల్లా టీడీపీ నేత చిన్న శ్రీను.
హోం మంత్రి అనితను సత్కరించిన చిన్న శ్రీను, ఆయన కుమార్తె శిరిసహస్ర. హోం మంత్రి అనితతో పలు అంశాలపై చర్చించిన చిన్న శ్రీను, శిరిసహస్ర.
ఇటీవల వైసీపీ నుంచి టీడీపీలో చేరిన విజయనగరం జిల్లా నేత చిన్న శ్రీను. విజయనగరం జిల్లా ఇన్చార్జి మంత్రిగా ఉన్న హోం మంత్రి వంగలపూడి అనిత. విజయనగరం జిల్లా రాజకీయాలు, పలు అంశాలపై హోం మంత్రి అనితతో చర్చించిన నేతలు.