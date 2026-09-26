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Visakhapatnam: MSMEల బలోపేతానికే ప్రత్యేక పాలసీ - మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్

Visakhapatnam: విశాఖలో MSME డెవలప్‌మెంట్ కార్పొరేషన్ ప్రోగ్రామ్. MSMEల బలోపేతానికి ప్రత్యేక పాలసీ తెచ్చామని వెల్లడించిన మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్.

Anuradha, Sr. Staff Reporter -Vishakapatnam
Published on: 26 Sept 2026 7:15 PM IST
Visakhapatnam
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Visakhapatnam: MSMEల బలోపేతానికే ప్రత్యేక పాలసీ - మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్

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విశాఖపట్నం: విశాఖ కన్వెన్షన్ లో MSME డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ (Walmart Vriddhi MSME connect -2026) ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన వన్ డే డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రాంలో రాష్ట్ర MSME, సెర్ప్, NRI సాధికారత శాఖల మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ పాల్గొన్నారు.

ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ...

"రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు రెండున్నర సంవత్సరాల కాలంలోనే MSMEల కోసం ప్రత్యేక పాలసీ తీసుకొచ్చారు.

MSMEలను మరింత బలోపేతం చేయడానికి ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోంది. రాష్ట్రంలోని 175 నియోజకవర్గాల్లో ప్రతి నియోజకవర్గానికి ఒక MSME పార్కు ఇస్తున్నాం.

అన్ని డిపార్ట్ మెంట్లతో కోఆర్డినేట్ చేసి MSME పార్కుల అభివృద్ధి కోసం ప్రభుత్వం పని చేస్తోంది. MSMEలను బలోపేతం చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక MOUలు కుదుర్చుకుంది.

MSME ద్వారా మహిళలను వ్యాపారవేత్తలుగా తీర్చిదిద్దడానికి ప్రభుత్వం ప్రోత్సాహం అందిస్తోంది. MSME ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఒక ఎంపవర్ మెంట్ క్రియేట్ అవుతోంది.

ఈ MSME పార్కుల ద్వారా ఎన్నికలకు ముందు యువనేత మంత్రి నారా లోకేష్ ఇచ్చిన హామీలో భాగంగా 20 లక్షల ఉద్యోగాలను కచ్చితంగా క్రియేట్ చేస్తాం" అని మంత్రి తెలిపారు.

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Anuradha, Sr. Staff Reporter -Vishakapatnam

Anuradha, Sr. Staff Reporter -Vishakapatnam

విశాఖపట్నంలో 25 ఏళ్లకు పైగా నిఖార్సైన జర్నలిజం ప్రయాణం. వైజాగ్ ప్రాంతీయ సమస్యలపై ప్రత్యేక విశ్లేషణలు అందించే ‘సీనియర్ స్టాఫ్ రిపోర్టర్’.

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