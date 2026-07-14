Visakhapatnam: జోనల్ ఆఫీస్లో ఎమ్మెల్యే వంశీకృష్ణ 'మాట మంతి'
Visakhapatnam: విశాఖపట్నం దక్షిణ నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు వంశీకృష్ణ శ్రీనివాస్ జోనల్ కార్యాలయంలో 'మాట మంతి' కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు.
Visakhapatnam: ప్రజలకు మెరుగైన పరిపాలన అందించడమే లక్ష్యంగా దక్షిణ నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు శ్రీ వంశీకృష్ణ శ్రీనివాస్ గారు జోనల్ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన 'మాట మంతి' కార్యక్రమంలో ప్రజల నుంచి నేరుగా వినతులు స్వీకరించారు.
నియోజకవర్గంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన ప్రజలు తాగునీరు, డ్రైనేజీ, రహదారులు, విద్యుత్, సంక్షేమ పథకాలు, రెవెన్యూ, పౌర సరఫరాలు తదితర అంశాలకు సంబంధించిన సమస్యలను ఎమ్మెల్యే దృష్టికి తీసుకువచ్చారు.
ప్రతి వినతిని ఎమ్మెల్యే వంశీకృష్ణ శ్రీనివాస్ గారు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి, సంబంధిత శాఖల అధికారులను అక్కడికక్కడే ఆదేశిస్తూ సమస్యలను సత్వరమే పరిష్కరించాలని సూచించారు. ప్రజల సమస్యలను నిర్లక్ష్యం చేయకుండా నిర్ణీత గడువులో పరిష్కరించి, తీసుకున్న చర్యలపై నివేదిక సమర్పించాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ, "ప్రజలకు ప్రభుత్వ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరిగే అవసరం లేకుండా, వారి సమస్యలను నేరుగా తెలుసుకుని త్వరితగతిన పరిష్కరించడమే 'మాట మంతి' కార్యక్రమం ప్రధాన ఉద్దేశం. ప్రజలకు ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులో ఉంటూ, ప్రతి సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపేందుకు కృషి చేస్తాం" అని తెలిపారు.
ఈ కార్యక్రమంలో జోనల్ కమిషనర్ శ్రీ మల్లయ్య నాయుడు గారు, ఎస్ ఈ, ACP ఝాన్సీ, ASO శ్రీహరి గారు,వివిధ శాఖల అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు, కూటమి నాయకులు, కార్యకర్తలు మరియు పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు పాల్గొన్నారు.