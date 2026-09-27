News Agri Music Life Entertainment Health Plus Bhakthi Tv Money Matters Aha Emi Ruchi
Home ఆంధ్రప్రదేశ్విశాఖపట్నంVisakhapatnam: ఉన్నత విద్యా రంగ అభివృద్ధిపై జేపీసీ విస్తృత చర్చలు!

Visakhapatnam: ఉన్నత విద్యా రంగ అభివృద్ధిపై జేపీసీ విస్తృత చర్చలు!

Visakhapatnam: కోల్‌కతాలో ‘వికసిత్ భారత్ శిక్షా అధిష్ఠాన్ బిల్లు’పై జేపీసీ అధ్యయన పర్యటనలో పాల్గొన్న విశాఖ ఎంపీ శ్రీభరత్. నిపుణుల అభిప్రాయాల సేకరణ.

Anuradha, Sr. Staff Reporter -Vishakapatnam
Published on: 27 Sept 2026 8:41 AM IST
Visakhapatnam
X

Visakhapatnam: ఉన్నత విద్యా రంగ అభివృద్ధిపై జేపీసీ విస్తృత చర్చలు!

Short News

Visakhapatnam: వికసిత్ భారత్ శిక్షా అధిష్ఠాన్ బిల్లు’పై పరిశీలన జరుపుతున్న సంయుక్త పార్లమెంటరీ కమిటీ (జేపీసీ) అధ్యయన పర్యటనలో విశాఖపట్నం పార్లమెంట్ సభ్యులు మతుకుమిల్లి శ్రీభరత్ పాల్గొన్నారు. కోల్‌కతాలో నిర్వహించిన ఈ అధ్యయన పర్యటనలో జేపీసీ సభ్యులతో కలిసి ఉన్నత విద్యా రంగానికి సంబంధించిన వివిధ వర్గాల ప్రతినిధుల అభిప్రాయాలను ఆయన తెలుసుకున్నారు.

ఈ సందర్భంగా ఐఐటీ ఖరగ్‌పూర్, ఐఐఎం కలకత్తా ప్రతినిధులతో పాటు పశ్చిమ బెంగాల్, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, సిక్కిం, జార్ఖండ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ప్రతినిధులతో జేపీసీ సభ్యులు చర్చలు జరిపారు. ఆయా రాష్ట్రాల్లో ఉన్నత విద్యా రంగం ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లు, అవకాశాలు, విద్యా సంస్థల నిర్వహణ, నైపుణ్యాభివృద్ధి తదితర అంశాలపై వివిధ అభిప్రాయాలను తెలుసుకున్నారు.

అదేవిధంగా దామోదర్ వ్యాలీ కార్పొరేషన్ (DVC), సెంట్రల్ పవర్ రీసెర్చ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ (CPRI), NEEPCO, భారతీయ రైల్వేలు, KMRC, NTPC, SJVN, గ్రిడ్ కంట్రోలర్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్, కోల్ ఇండియా లిమిటెడ్, IRTC, కేంద్ర విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ, RITES, డెడికేటెడ్ ఫ్రైట్ కారిడార్ తదితర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు, పరిశ్రమలకు చెందిన ప్రతినిధులతోనూ జేపీసీ సభ్యులు సమావేశమై వారి అభిప్రాయాలను స్వీకరించారు.

ఈ అధ్యయన పర్యటన ద్వారా విద్యా రంగం, ప్రభుత్వ వ్యవస్థ, పరిశ్రమలు, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు వంటి వివిధ వర్గాల నుంచి భిన్నమైన దృక్కోణాలను తెలుసుకునే అవకాశం లభించిందని ఎంపీ శ్రీభరత్ తెలిపారు. ఉన్నత విద్యా వ్యవస్థను మరింత సమర్థవంతంగా, నాణ్యంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రతిపాదిత బిల్లులోని అంశాలను వివిధ వర్గాల అభిప్రాయాలతో సమగ్రంగా పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొన్నారు.

భారతదేశ ఉన్నత విద్యా వ్యవస్థపై ‘వికసిత్ భారత్ శిక్షా అధిష్ఠాన్ బిల్లు’ చూపే ప్రభావాన్ని సమగ్రంగా అర్థం చేసుకునేందుకు ఈ పర్యటనలో వినడం, నేర్చుకోవడం, వివిధ దృక్కోణాలను అర్థం చేసుకోవడం ముఖ్యమైన అనుభవంగా నిలిచిందని ఎంపీ శ్రీభరత్ పేర్కొన్నారు.

బిల్లు పరిశీలనలో భాగంగా విద్యావేత్తలు, ప్రభుత్వ ప్రతినిధులు, పరిశ్రమలు, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు తదితర భాగస్వామ్య వర్గాల అభిప్రాయాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవడం ద్వారా ఉన్నత విద్యా రంగానికి సంబంధించిన అంశాలపై సమగ్ర అవగాహనకు రావడానికి ఈ అధ్యయన పర్యటన దోహదపడిందన్నారు.

MP SribharatViksit Bharat Shiksha Adhishtan BillVisakhapatnam MP NewsJPC Study Tour Kolkata
Anuradha, Sr. Staff Reporter -Vishakapatnam

Anuradha, Sr. Staff Reporter -Vishakapatnam

విశాఖపట్నంలో 25 ఏళ్లకు పైగా నిఖార్సైన జర్నలిజం ప్రయాణం. వైజాగ్ ప్రాంతీయ సమస్యలపై ప్రత్యేక విశ్లేషణలు అందించే ‘సీనియర్ స్టాఫ్ రిపోర్టర్’.

Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
HMTV Advertisement
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X