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Visakhapatnam: విశాఖలో డేటా సెంటర్ వ్యతిరేక నిరసన భారీ ర్యాలీ

Visakhapatnam: విశాఖలో ప్రతిపాదిత డేటా సెంటర్ ప్రాజెక్టుపై ఆగ్రహం. పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం భారీ నిరసన ర్యాలీ. బహిరంగ ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ జరపాలంటూ డిమాండ్.

SHIVA, BHIMILI
Published on: 19 July 2026 7:58 PM IST
Visakhapatnam
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Visakhapatnam: విశాఖలో డేటా సెంటర్ వ్యతిరేక నిరసన భారీ ర్యాలీ

విశాఖపట్నం: విశాఖపట్నంలోని ప్రతిపాదిత డేటా సెంటర్ ప్రాజెక్టుపై ప్రజల అభిప్రాయాలను తెలియజేస్తూ ఈరోజు ఉదయం కాలీమాత ఆలయం నుంచి వైఎంసీఏ మీదుగా భగత్‌సింగ్ విగ్రహం వరకు యువత, పర్యావరణ పరిరక్షణ సంఘాలు, ప్రకృతి ప్రేమికులు కలిసి భారీ నిరసన ర్యాలీ నిర్వహించారు.

ర్యాలీలో పాల్గొన్న వారు “డేటా సెంటర్లు కాదు… పచ్చని విశాఖపట్నమే కావాలి”, “నీరు – భూమి – జీవన హక్కులను కాపాడాలి”, “ప్రజల అభిప్రాయాలను గౌరవించాలి” వంటి నినాదాలు చేశారు.

ర్యాలీలో పాల్గొన్న పౌరులు ప్రతిపాదిత డేటా సెంటర్ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి పూర్తి పారదర్శకత పాటించాలని, స్థానిక ప్రజలతో వెంటనే బహిరంగ ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ (Public Consultation) నిర్వహించాలని డిమాండ్ చేశారు. అలాగే ప్రాజెక్టు అమలుకు ముందు పర్యావరణ ప్రభావ అంచనా (EIA), సామాజిక ప్రభావ అంచనా (SIA) నివేదికలు నిర్వహించి వాటిని ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచాలని కోరారు.

ప్రభావిత ప్రాంతాల రైతులు, ముఖ్యంగా తార్లువాడ ప్రాంత ప్రజలకు న్యాయమైన భూసేకరణ, తగిన పరిహారం, జీవనోపాధి రక్షణ కల్పించాలని నిరసనకారులు ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. ప్రజలపై ప్రభావం చూపే ప్రాజెక్టుల విషయంలో ప్రజాస్వామ్య విలువలను గౌరవిస్తూ ప్రజల ప్రశ్నించే హక్కును కాపాడాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

పర్యావరణ పరిరక్షణ, నీటి వనరుల సంరక్షణ, విశాఖ సహజ వారసత్వ పరిరక్షణ కోసం అన్ని వర్గాల ప్రజలు ముందుకు రావాలని నిర్వాహకులు పిలుపునిచ్చారు.

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SHIVA, BHIMILI

SHIVA, BHIMILI

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