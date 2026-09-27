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Visakhapatnam: మధురవాడలో అట్టహాసంగా గణపతి అన్నప్రసాద వితరణ!

Visakhapatnam: విశాఖ మధురవాడ శ్రీనివాస్ నగర్‌లో బొజ్జ గణపతి ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ ఆధ్వర్యంలో మహా అన్నదాన కార్యక్రమం. సుమారు 3 వేల మంది భక్తులు హాజరు.

JAI RAM, MADURAWADA
Published on: 27 Sept 2026 8:08 AM IST
Visakhapatnam
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Visakhapatnam: మధురవాడలో అట్టహాసంగా గణపతి అన్నప్రసాద వితరణ!

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Visakhapatnam: విశాఖ జిల్లా మధురవాడ శ్రీనివాస్ నగర్‌లో బొజ్జ గణపతి ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ ఆధ్వర్యంలో శనివారం మహా అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి సుమారు 3 వేల మంది భక్తులు హాజరై అన్నప్రసాదాన్ని స్వీకరించారు.

ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా తెలుగుదేశం పార్టీ సీనియర్ నాయకులు పిల్లా నర్సింగరావు, టీడీపీ 5వ అధ్యక్షులు నాగోతి సత్యనారాయణ, పీఎం పాలెం పోలీస్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. వీరితో పాటు మణిగాం కుమార్, బొజ్జ గణపతి ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ కమిటీ సభ్యులు, స్థానిక నాయకులు, భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.

ఈ సందర్భంగా నాగోతి సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ, వినాయక నవరాత్రి ఉత్సవాల సందర్భంగా బొజ్జ గణపతి ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ ఆధ్వర్యంలో ఇంత పెద్ద ఎత్తున మహా అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం అభినందనీయమన్నారు. సుమారు 3 వేల మంది భక్తులకు అన్నప్రసాదం అందించడం ద్వారా నిర్వాహకులు సేవాభావాన్ని చాటుకున్నారని పేర్కొన్నారు. భక్తి కార్యక్రమాలతో పాటు సమాజ సేవకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం స్ఫూర్తిదాయకమని అన్నారు.

పిల్లా నర్సింగరావు మాట్లాడుతూ, గణపతి ఉత్సవాలు భక్తి, ఆధ్యాత్మికతతో పాటు ప్రజల మధ్య ఐక్యతను పెంపొందించేందుకు దోహదపడతాయని అన్నారు. బొజ్జ గణపతి ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ ఆధ్వర్యంలో భక్తుల కోసం మహా అన్నదానాన్ని ఏర్పాటు చేయడం సంతోషకరమన్నారు. కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా నిర్వహించిన కమిటీ సభ్యులను అభినందించారు.

భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలిరావడంతో శ్రీనివాస్ నగర్‌లో సందడి వాతావరణం నెలకొంది. ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా నిర్వాహకులు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయడంలో కమిటీ సభ్యులు, స్థానికులు, స్వచ్ఛంద సేవకులు కీలక పాత్ర పోషించారు.

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JAI RAM, MADURAWADA

JAI RAM, MADURAWADA

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